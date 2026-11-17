Chủ trì diễn đàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân cùng chủ trì diễn đàn. Ảnh Nguyên Du

Diễn đàn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 61 xã, với sự tham gia của đại diện các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Dự Diễn đàn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Nhân dân phường Tân Thành, phường Lý Văn Lâm và phường An Xuyên.

Đây là diễn đàn đầu tiên được tổ chức theo tinh thần đổi mới hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhằm tạo điều kiện để nhân dân được trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến và kiến nghị tới các cấp ủy, chính quyền cùng các cơ quan chức năng. Đồng thời, là dịp để các cấp, ngành kịp thời lắng nghe, tiếp thu và có giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh Nguyên Du.

Tại diễn đàn, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm, các đại biểu và nhân dân đã tập trung phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cử tri các địa phương kiến nghị tỉnh có chủ trương, chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang nuôi trồng thủy sản chuyên nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giảm chi phí, nâng cao năng suất và hình thành chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ đối với các sản phẩm tôm, cua và thủy sản chủ lực.

Phản ánh hiện nay giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn thủy sản, con giống và đầu ra sản phẩm thường xuyên biến động. Bà con đề xuất các ngành chức năng cần có giải pháp gì nhằm ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm, các đại biểu và nhân dân đã tập trung phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: Nguyên Du.

Kiến nghị cần có cơ chế vận động, hỗ trợ phù hợp đối với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn khi tham gia hiến đất, đóng góp ngày công và kinh phí để xây dựng hoàn thành các công trình giao thông nông thôn.

Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn nạo vét tuyến kênh Sông Cái Tàu (đoạn từ Bệnh viện U Minh đến Vàm Tiểu Dừa) nhằm khơi thông dòng chảy, phục vụ cấp/thoát nước cho lúa - tôm, nuôi trồng thủy sản, giao thông thủy và phòng chống hạn mặn, ngập úng.

Đề xuất lãnh đạo tỉnh quan tâm phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá tại các địa phương có cửa biển, cụ thể là cửa biển Hương Mai và Lung Ranh.

Đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đê biển Tây từ xã U Minh đến giáp xã Khánh Lâm (khoảng 9 km) để phát triển kinh tế địa phương.

Kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp và chế tài cụ thể, nghiêm khắc đối với các hộ nuôi tôm công nghiệp xả nước thải trực tiếp ra sông không qua xử lý hoặc không đạt quy chuẩn.

Đề nghị ngành chức năng hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện xử lý hộ nuôi tôm công nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường làm ảnh hưởng đến nguồn nước làm ảnh hưởng đến các hộ nuôi tôm bán thâm canh, nuôi tôm truyền thống.

Diễn đàn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 61 xã, với sự tham gia của đại diện các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh cùng với đại diện cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và nhân dân phường Tân Thành, phường Lý Văn Lâm và phường An Xuyên. Ảnh: Nguyên Du.

Phản ánh phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” gặp khó khăn do chưa có tiêu chí, tiêu chuẩn hướng dẫn cụ thể để đánh giá, chấm điểm, công nhận.

Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý triệt để tình trạng rác thải sinh hoạt và chất thải trong nuôi trồng thủy sản tại một số khu vực hiện chưa được xử lý tốt.

Cử tri phản ánh mưa lớn, giông lốc, bão gây thiệt hại lớn về nhà ở, hoa màu; kiến nghị tỉnh tăng cường nguồn kinh phí, vật tư hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, ưu tiên hộ nghèo và cận nghèo.

Triều cường dâng cao và xâm nhập mặn diễn ra gay gắt ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Kiến nghị tỉnh có định hướng chiến lược, quy hoạch hạ tầng thủy lợi đồng bộ và giải pháp ứng phó hiệu quả, đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.

Giá thức ăn, vật tư đầu vào tăng cao; dịch bệnh trên tôm, cua diễn biến phức tạp; đầu ra phụ thuộc thương lái dễ bị ép giá. Kiến nghị hỗ trợ khoa học kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh, giảm chi phí sản xuất và kết nối chuỗi tiêu thụ nông, thủy sản.

Các cụm, tuyến dân cư lâu đời nằm trong vùng lõi, vùng đệm hoặc diện tích quản lý của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau bị hạn chế quyền đất đai (không được chuyển mục đích sang đất ở, thương mại, dịch vụ; không được xây dựng nhà kiên cố). Kiến nghị rà soát, bóc tách các khu dân cư này ra khỏi ranh giới rừng đặc dụng, chuyển mục đích sử dụng đất và tạo hành lang pháp lý thu hút đầu tư du lịch sinh thái.

Người dân có đất rừng sản xuất dưới sự quản lý trực tiếp của Ban Quản lý rừng gặp nhiều hạn chế trong chủ động canh tác, sản xuất nông - lâm kết hợp do cơ chế giao khoán. Kiến nghị bóc tách triệt để diện tích rừng sản xuất để giao quyền sử dụng đất trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân an tâm đầu tư phát triển kinh tế.

Bà con cử tri cũng đề xuất các ngành cần quan tâm chất lượng giáo dục, y tế, bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm, văn hóa, trật tự an toàn xã hội. Vấn đề xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ…

Tại Diễn đàn, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để xem xét, giải quyết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thanh Thủy trân trọng tiếp thu các ý kiến của đại biểu, đại diện nhân dân tại diễn đàn. Đồng thời khẳng định Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định rõ trách nhiệm trong việc tiếp nhận, tổng hợp và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Tất cả ý kiến phát biểu tại diễn đàn hôm nay sẽ được tổng hợp, phân loại theo từng lĩnh vực, từng nhóm vấn đề để chuyển đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn và những ý kiến tâm huyết, xác đáng của các đại biểu và nhân dân. Ảnh Nguyên Du.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Nhà nước, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu, xem xét, giải quyết và trả lời nhân dân đầy đủ, kịp thời. Những nội dung chưa thể giải quyết ngay hoặc vượt cấp, cần có thông tin rõ ràng về lộ trình, phương án xử lý, tránh để kiến nghị của người dân kéo dài hoặc không được phản hồi.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, giải quyết và trả lời của các cơ quan, đơn vị liên quan; tổng hợp kết quả xử lý và công khai thông tin phản hồi để Nhân dân biết, theo dõi và giám sát.