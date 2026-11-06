Cà Mau tổ chức công diễn, trao giải Hội thi Tiếng hát nhà giáo lần thứ I

Tối ngày 6/11, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình công diễn và trao giải Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026.

Quang cảnh chương trình công diễn và trao giải Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I.

Hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương tổ chức với chủ đề “Thanh âm nghề giáo”.

Sau 5 ngày tranh tài (từ ngày 2 - 6/11), các đoàn tham gia đã mang đến hội thi nhiều tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc thể hiện niềm đam mê nghệ thuật, sự sáng tạo và tình yêu đối với nghề giáo.

Tại chương trình công diễn, các tiết mục tiêu biểu đã được lựa chọn trình diễn, mang đến cho khán giả không khí nghệ thuật sôi nổi. Trong đó, mỗi tiết mục là một sắc màu riêng, được thể hiện bằng sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết của các đơn vị tham gia.

Ngoài ra, ban tổ chức còn tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc dành cho các tiết mục gồm 10 giải A, 20 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích. Đối với giải tập thể có 4 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 10 giải khuyến khích.

Theo ban tổ chức cho biết, hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I không chỉ góp phần phát hiện, khuyến khích những nhân tố có năng khiếu văn nghệ trong ngành giáo dục mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người giáo viên.

Đặc biệt, thông qua hội thi làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ nhà giáo, đồng thời khơi dậy tình yêu nghệ thuật và trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa trong môi trường học đường.