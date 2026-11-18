UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” tại Hà Nội và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Ảnh: Hoàng Lân.

Sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” tại Hà Nội diễn ra từ ngày 24 đến 29-11 tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội. Với quy mô 30 gian hàng tiêu chuẩn, diện tích khoảng 300m², không gian được bố trí thành 3 khu vực chính, tập trung giới thiệu sản phẩm OCOP, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, văn hóa và nghệ thuật Cà Mau.

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh có quy mô 20 gian hàng, giới thiệu, quảng bá và mua bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chế biến từ thủy sản và đặc sản địa phương. Hoạt động kết hợp trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm nhằm quảng bá giá trị văn hóa và hình ảnh Cà Mau, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ với doanh nghiệp, hệ thống phân phối, nhà bán lẻ và người tiêu dùng tại Hà Nội, các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt cho biết, thông qua hoạt động xúc tiến tại Hà Nội, Cà Mau kỳ vọng tăng cường quan hệ hợp tác với Thủ đô và các địa phương, doanh nghiệp, đối tác; thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường phía Bắc và bạn bè quốc tế. Đây cũng là cầu nối để doanh nghiệp Cà Mau gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đơn vị phân phối, nhà đầu tư và đối tác tiềm năng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, thời gian qua, Hà Nội và Cà Mau đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có du lịch. Ông Hiếu bày tỏ kỳ vọng thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết, tăng cường kết nối tour, tuyến và thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch của mỗi địa phương.

Tại sự kiện, UBND tỉnh Cà Mau giới thiệu Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 được tổ chức tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, cùng một số địa điểm khác trong và ngoài tỉnh. Sự kiện dự kiến có từ 500 đến 700 đại biểu tham dự khai mạc, khoảng 8.000-10.000 người tham dự chương trình khai mạc và 350 gian hàng trưng bày sản phẩm.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 21-11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển. Trong khuôn khổ Festival, sẽ có khu trưng bày nghệ thuật “Tôm Cà Mau - Hành trình bứt phá - Khát vọng vươn xa”; không gian trưng bày, triển lãm, thương mại ngành tôm, sản phẩm OCOP, ẩm thực và tư vấn việc làm với khoảng 350 gian hàng.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn có Không gian Văn hóa, Ẩm thực và Làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Cà Mau; Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II; Liên hoan Múa và độc tấu, hòa tấu nhạc Ngũ âm của người Khmer… Dịp này, Cà Mau cũng giới thiệu chương trình kích cầu du lịch “Về Cà Mau - Dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ”, được triển khai từ tháng 10 đến hết tháng 11-2026.