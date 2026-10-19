Cà Mau tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm lần thứ II năm 2026

Theo kế hoạch được UBND tỉnh Cà Mau ban hành, Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên), được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV10, kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp.

Xúc tiến thương mại, nâng giá trị ngành tôm

Điểm nhấn của Festival là không gian trưng bày, triển lãm và thương mại với quy mô 350 gian hàng, gồm 150 gian hàng ngành tôm, 156 gian hàng sản phẩm OCOP, 24 gian hàng giới thiệu việc làm và 20 gian hàng ẩm thực.

Các gian hàng giới thiệu tiềm năng, thành tựu ngành tôm, công nghệ nuôi trồng, sản phẩm chế biến và những mô hình sản xuất bền vững như tôm sinh thái, tôm - lúa.

Nông dân Cà Mau chuẩn bị nguồn tôm thương phẩm, sẵn sàng phục vụ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 và Hội nghị kết nối cung cầu tạo cơ hội để cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nuôi tôm trao đổi giải pháp phát triển sản xuất, kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường. Các đoàn đại biểu, doanh nghiệp còn được khảo sát vùng nuôi, cơ sở sản xuất giống và chế biến thuỷ sản tại địa phương.

Festival cũng tổ chức quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau với 27 nhóm bếp, các hoạt động trải nghiệm bắt tôm, câu tôm càng xanh, phân loại tôm và xếp hình “Con tôm Cà Mau”.

Tôm thương phẩm được đưa vào chế biến xuất khẩu tại Công ty TNHH Thuỷ sản Blue Bay (Blue Bay Seafood), Xã Lương Thế Trân.

Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 cũng sẽ diễn ra từ ngày 21-23/11, góp phần kết nối doanh nghiệp với người lao động.

Festival Tôm là dịp quảng bá tiềm năng, lợi thế ngành tôm, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nuôi.

Tỉnh định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển mô hình nuôi thân thiện với môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, qua đó gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của tôm Cà Mau.

Ông Phạm Văn Mười,

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết.

Lan toả bản sắc văn hoá, quảng bá du lịch

Hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11), tỉnh tổ chức Ngày hội Văn hoá các dân tộc Cà Mau với chương trình nghệ thuật “Bừng sáng bản sắc văn hoá Cà Mau”, dự kiến diễn ra tối 22/11.

Chương trình giới thiệu nét văn hoá đặc sắc của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa thông qua Đờn ca tài tử Nam Bộ, múa Khmer, Rô-băm, Dù kê, nhạc Ngũ âm, múa lân và trình diễn trang phục truyền thống.

Ngày hội Văn hoá các dân tộc Cà Mau sẽ tôn vinh bản sắc văn hoá Kinh, Khmer, Hoa qua các loại hình nghệ thuật truyền thống. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, tổ chức đoàn diễu hành 69 xe tuyên truyền, kết nối Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) với Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu); không gian văn hoá, ẩm thực, làng nghề truyền thống; Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ và Liên hoan múa, độc tấu, hoà tấu nhạc Ngũ âm Khmer, góp phần tạo không khí lễ hội đa dạng, đậm bản sắc địa phương.

Tỉnh cũng chú trọng ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, huy động nguồn lực xã hội hoá và kết nối doanh nghiệp xây dựng tour, tuyến, sản phẩm trải nghiệm gắn với các điểm đến như Đất Mũi, U Minh Hạ và du lịch cộng đồng.

Theo ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chuỗi hoạt động kết hợp phát huy giá trị văn hoá truyền thống với quảng bá tiềm năng kinh tế địa phương. Qua đó, tỉnh kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút du khách, nhà đầu tư và giới thiệu hình ảnh đất, người Cà Mau đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ I năm 2023 thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm.

Trước đó, tỉnh tổ chức thành công Festival Tôm Cà Mau lần thứ I diễn ra từ ngày 10 đến 13/12/2023, thu hút hơn 40.000 lượt khách; ghi nhận khoảng 120 lượt tiếp xúc giữa doanh nghiệp, chủ thể OCOP và đối tác, trong đó có 36 lượt ký kết, thoả thuận hợp tác kết nối tiêu thụ hàng hoá.

Tiếp nối kết quả này, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 được kỳ vọng thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị ngành tôm. Việc kết hợp các hoạt động văn hoá, nghệ thuật và du lịch còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hoá, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.