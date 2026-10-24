Cà Mau tính toán di dời 3.255 hộ khỏi khu vực thiên tai với chi phí hơn 884 tỉ đồng

Chiều 24.10, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống hàng ngàn hộ dân.

Cà Mau có rất nhiều người dân cất nhà ven sông, vì vậy luôn canh cánh nỗi lo sạt lở

Theo thống kê mới nhất, toàn tỉnh hiện có trên 200km bờ biển bị sạt lở và gần 1.100km bờ sông bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Tính từ năm 2011 đến nay sạt lở làm mất khoảng 6.250ha đất và rừng phòng hộ ven biển. Bình quân mỗi năm mất trên 400ha đất tự nhiên; nhiều công trình hạ tầng thiết yếu bị đe dọa.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 93 vụ sạt lở bờ sông, với tổng chiều dài hơn 2,5km. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở an toàn và bảo đảm sinh kế ổn định, lâu dài.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã bố trí, sắp xếp ổn định cho 998 hộ dân; trong đó có 935 hộ thuộc vùng thiên tai, sạt lở, các hộ còn lại là di cư tự do, cư trú trong khu rừng đặc dụng.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Cà Mau dự kiến bố trí, sắp xếp ổn định cho 3.255 hộ dân; trong đó có 2.402 hộ cần di dời khỏi vùng thiên tai, sạt lở nguy hiểm và 853 hộ thuộc diện bố trí ra khỏi rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Mặc dù tỉnh Cà Mau rất nỗ lực phòng, chống nhưng tình trạng sạt lở bờ biển và bờ sông rất phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống nhiều hộ dân

Theo phương án dự kiến, tỉnh sẽ bố trí tập trung cho 2.682 hộ và bố trí xen ghép cho 573 hộ. Để thực hiện điều này, Cà Mau cần xây dựng 14 điểm, khu dân cư, với tổng kinh phí khoảng 884 tỉ đồng.

Trước nhu cầu chỗ ở cho bà con đang sống trong vùng ảnh hưởng thiên tai là rất lớn, trong khi nguồn lực còn hạn chế, tỉnh xác định ưu tiên các hộ ở khu vực có nguy cơ thiên tai cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho rằng, giải pháp cấp bách hiện nay là sử dụng các khu tái định cư đã đầu tư, những quỹ nền còn lại và quỹ đất công phù hợp. Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm sớm hoàn thành các dự án chuyển tiếp để bố trí dân cư vào sinh sống.

Đối với các khu tái định cư xây dựng mới, cần bảo đảm hạ tầng thiết yếu, thuận lợi cho sinh hoạt, học tập, khám chữa bệnh và sản xuất của người dân; gắn tái định cư với bảo đảm sinh kế bằng cách đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ tín dụng giúp người dân phát triển sản xuất, an cư lập nghiệp khi về nơi ở mới.

Người dân được bố trí tái định cư tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau để xây dựng nhà ổn định cuộc sống. Ảnh: Trúc Đào

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử lưu ý, nhiệm vụ phòng, chống sạt lở cần được triển khai đồng bộ với việc bố trí, sắp xếp tái định cư cho người dân. Để thực hiện hiệu quả, tỉnh sẽ tập trung huy động các nguồn lực; khai thác tốt quỹ đất đai và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân.

Trong tình trạng ngân sách còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội, nhất là thu hút doanh nghiệp đầu tư rất quan trọng. Cà Mau đang nghiên cứu lồng ghép chương trình tái định cư với chính sách khuyến khích phát triển nhà ở xã hội một cách phù hợp.

Cà Mau di dời dân ra khỏi khu vực thiên tai, sạt lở nhằm vừa đảm bảo an toàn, vừa tổ chức lại không gian dân cư

Tỉnh Cà Mau cho rằng, công tác sắp xếp, di dời dân cư khỏi vùng thiên tai không chỉ nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, mà còn góp phần tổ chức lại không gian dân cư, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng đến phát triển bền vững.

Với kết quả đạt được trong giai đoạn 2021- 2025 và nhu cầu bố trí 3.255 hộ trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời chú trọng bảo đảm sinh kế, tạo việc làm, ổn định thu nhập cho người dân sau khi di dời đến nơi ở mới.