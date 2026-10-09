Cà Mau: Tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ tại Tân Bửu

Đến 17 giờ 30 phút ngày 8/10, cán bộ, chiến sĩ Tổ 2, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã hoàn thành việc cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Tân Bửu, xã Tân Hưng.

Để tìm thấy hài cốt liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiên trì đào tìm suốt một ngày, từng bước mở rộng phạm vi rà soát tại khu vực nghĩa trang tạm Tân Bửu, còn gọi là nghĩa trang Bộ Mão.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã kiên trì đào tìm suốt một ngày, từng bước mở rộng phạm vi rà soát tại khu vực nghĩa trang tạm Tân Bửu

Trong quá trình tìm kiếm, tổ công tác phát hiện các dấu vết, di vật quan trọng như ván hòm và cao su.

Từ những manh mối này, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm sang các khu vực lân cận, phát hiện một số mảnh xương, gồm xương sọ và xương cẳng tay; các bộ phận còn lại đã phân hủy theo thời gian.

Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan chức năng, phần xương cốt được tìm thấy đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm, xác định danh tính liệt sĩ.

Quá trình cất bốc, quy tập được thực hiện khẩn trương, tỉ mỉ, trang trọng, bảo đảm các thủ tục theo quy định.

Khu vực nghĩa trang tạm Tân Bửu (Bộ Mão) trước đây từng là nơi an táng khoảng 50 liệt sĩ. Trong đó, gần 30 người là cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 10; số còn lại là bộ đội địa phương và dân quân du kích.

Lực lượng chức năng cất bốc, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm Tân Bửu.

Do sơ đồ mộ chí thất lạc qua chiến tranh, công tác tìm kiếm, quy tập tại khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Trong giai đoạn 1985–1986, lực lượng chức năng đã quy tập được 15 mộ. Đến giai đoạn 2000–2001, tiếp tục phát hiện thêm từ 1–2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nghĩa trang tạm.

Hiện nay, phần lớn diện tích nghĩa trang cũ đã trở thành đất ở của người dân.

Tuy nhiên, qua khảo sát, lực lượng chức năng nhận định một số khoảng đất trống ven bờ chuối và khu vực góc phía trong nghĩa trang cũ vẫn có khả năng còn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Thông tin, di vật và phần hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường

Hiện Tổ 2 đang tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các vị trí nghi vấn.

Dù còn nhiều khó khăn do dấu tích chiến tranh và thời gian để lại, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì lần tìm từng manh mối, nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ, góp phần xác định danh tính và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.