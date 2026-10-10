Cà Mau:Tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

Trước đó, ngày 9.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã đã quy tập thành công 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y. Lực lượng quy tập đã thực hiện các thủ tục đưa di vật, anh linh liệt sĩ về thờ cúng tại đơn vị trước khi làm lễ truy điệu và an táng trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Ngày 10.10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

Sau ba ngày (8-10.10) tìm kiếm tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ CHQS tỉnh Cà Mau đã phát hiện, quy tập được tổng cộng 3 hài cốt liệt sĩ. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Bên cạnh đó, trong ngày 8.10, cán bộ, chiến sĩ Tổ 2 - Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Tân Bửu trên địa bàn ấp Tân Bửu, xã Tân Hưng.

Sau ba ngày tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

Theo Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, khu vực nghĩa trang tạm Tân Bửu trước đây từng là nơi an táng của khoảng 50 liệt sĩ. Trong đó, có gần 30 mộ là cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 10 (d10), số còn lại là bộ đội địa phương và dân quân du kích. Do sơ đồ mộ chí đã bị thất lạc nên công tác quy tập gặp rất nhiều khó khăn, phải chia thành nhiều giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn năm 1985 - 1986 đã quy tập được 15 mộ, đến giai đoạn 2000 - 2001 tiếp tục phát hiện thêm từ 1 - 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nghĩa trang tạm. Hiện nay, phần lớn diện tích khu vực này đã trở thành đất ở của người dân.

Lực lượng làm nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục rà soát, mở rộng vị trí tìm kiếm tại khu vực Nghĩa trang tạm Tân Bửu

Tuy nhiên qua khảo sát, lực lượng chức năng nhận định vẫn còn một số khoảng đất trống chưa xây dựng (nằm cặp khu vực bờ chuối) và khu vực góc phía trong nghĩa trang tạm cũ có khả năng cao vẫn còn sót mộ liệt sĩ. Hiện tại, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục rà soát mở rộng vị trí tìm kiếm tại các khu vực trống này với quyết tâm không để sót lại hài cốt của các Anh hùng liệt sĩ.

Quyết tâm không để sót lại hài cốt của các Anh hùng liệt sĩ