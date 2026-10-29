Cà Mau: Tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Tân Bằng

Chiều 29/10, tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc đơn vị đã hoàn thành việc khảo sát, đào tìm và cất bốc thành công 3 hài cốt liệt sĩ.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ CHQS tỉnh Cà Mau cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang tạm Tân Bằng (xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau). Ảnh: Vĩnh Nghị.

Vị trí phát hiện nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Tân Bằng cũ (hiện bỏ trống, rộng khoảng 1.000m²), thuộc ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch.

Khu vực này trước đây là Nghĩa trang tạm Tân Bằng, từng an táng khoảng 50 - 60 liệt sĩ.

Năm 1985, chính quyền địa phương đã tổ chức quy tập được hơn 30 phần mộ. Tuy nhiên, do địa bàn từng bị địch chiếm đóng và san bằng, công tác cất bốc gặp nhiều khó khăn.

Đến năm 2004, trong quá trình thi công trụ sở UBND xã Tân Bằng (cũ), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ (5 bộ được gia đình tiếp nhận, 6 bộ đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ).

Dù nhiều lần rà soát các vị trí nghi ngờ nhưng trong những năm qua không phát hiện thêm. Với quyết tâm cao, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã mở rộng phạm vi và cất bốc thành công thêm 3 bộ hài cốt.

Hiện lực lượng làm nhiệm vụ đang tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm xung quanh, quyết không bỏ sót hài cốt liệt sĩ nào.

Hiện nay, lực lượng làm nhiệm vụ đang tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm xung quanh, quyết không bỏ sót hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Tân Bằng. Ảnh: Vĩnh Nghị.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo 515), từ ngày 17/6 - 29/9/2026, tỉnh đã triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp chuyên môn để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, địa phương đã khai quật 3.458 mộ, thu nhận 2.559 mẫu hài cốt; trong đó 74% số mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Bộ CHQS tỉnh Cà Mau đã bàn giao toàn bộ mẫu cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định.

Song song đó, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Công an tổ chức hai đợt thu nhận 2.631 mẫu ADN từ thân nhân các anh hùng liệt sĩ.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cho biết, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) và hoàn thành Chiến dịch "500 ngày đêm", các sở, ngành, lực lượng vũ trang cùng chính quyền cơ sở cần tập trung tối đa nguồn lực.

Ông Thăng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi để xác minh, đối chiếu thông tin, khoanh vùng khu vực có khả năng còn hài cốt. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện việc thu mẫu ADN thân nhân, rà soát hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu để đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ.