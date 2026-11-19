Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Kim Anh)

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau vừa công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án Khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tập trung tại khu vực bãi bồi ven biển. Theo thông báo số 754/TB-STC, dự án được triển khai tại khu vực bãi bồi ven biển thuộc phường Hiệp Thành và các xã Đông Hải, Long Điền, Gành Hào. Tổng diện tích dự kiến khoảng 5.049,6 ha, chia thành hai khu. Trong đó, Khu 1 có diện tích khoảng 625 ha tại phường Hiệp Thành; Khu 2 có diện tích khoảng 4.424,6 ha thuộc địa bàn các xã Đông Hải, Long Điền và Gành Hào. Ranh giới chính thức của dự án sẽ được xác định sau khi đo đạc, rà soát và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Dự án định hướng hình thành khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao quy mô tập trung, lấy nuôi tôm làm trọng tâm. Hoạt động nuôi trồng sẽ được tổ chức theo hướng hiện đại, bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Qua đó, từng bước xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu thủy sản có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 5.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 795 tỷ đồng, chiếm 15%; vốn huy động khoảng 4.505 tỷ đồng, chiếm 85%. Sở Tài chính lưu ý đây là mức vốn dự kiến, sẽ được xác định chính xác trong quá trình nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án theo quy định.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất. Về tiến độ, Khu 1 dự kiến thực hiện trong 24 tháng, Khu 2 trong 36 tháng, tính từ thời điểm được cấp phép và bàn giao mặt bằng. Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư và hỗ trợ (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư, tỉnh tổ chức mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. Hồ sơ gồm 1 bộ bản gốc kèm bản điện tử, tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau, địa chỉ Tòa nhà Viettel, số 298 đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành.

Sở Tài chính cho biết sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ bảo đảm đầy đủ thành phần, nội dung theo quy định. Trường hợp đã nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên, cơ quan này sẽ không xem xét và trả lại hồ sơ của các nhà đầu tư khác nộp sau đó.