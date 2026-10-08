Cà Mau tìm giải pháp từ AI và công nghệ số để bứt phá tăng trưởng

Chuyên gia tại hội thảo trao đổi về cơ chế, chính sách và cơ hội ứng dụng công nghệ số, AI trong quản lý, điều hành và sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực của chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau nhằm hưởng ứng “Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026”, chung tay cùng cả nước chuyển đổi số toàn diện các mặt trong đời sống, xã hội, vì mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Với chủ đề “Thúc đẩy phát triển công nghiệp điện tử - Cơ chế, chính sách ưu đãi và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số - Động lực chuyển đổi số, tăng trưởng mới cho Cà Mau”, hội thảo quy tụ đông đảo đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu và các chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Đông đảo đại biểu là quản lý và chuyên gia tham dự hội thảo chuyên đề tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại hội thảo, các đại biểu là các chuyên gia đã tham luận nhiều nội dung về: cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; ứng dụng AI trong quản trị, điều hành và phương thức làm việc nâng cao hiệu suất cho cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng AI trong quản lý điều hành và phục vụ người dân; nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ trên phạm vi quốc gia…

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân (đứng) chia sẻ ý kiến tham luận tại hội thảo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế, bà Đinh Thị Linh Hương, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho rằng phát triển công nghiệp công nghệ số và AI cần phải dựa trên nền tảng hành lang pháp lý vững chắc, đi kèm các chính sách ưu đãi đột phá về thuế, đất đai và hỗ trợ tài chính.

Đại biểu tham quan, trải nghiệm robot AI phục vụ hành chính công bên lề hội thảo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chuyên gia Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định, đây được xem là hạt nhân quan trọng giúp Cà Mau tháo gỡ điểm nghẽn, tạo bứt phá tăng trưởng kinh tế hai con số. Tuy nhiên, địa phương không nên áp dụng dàn trải mà cần tập trung giải quyết ngay những bài toán thực tiễn của chính mình.

Chia sẻ của chuyên gia tại hội thảo liên quan ứng dụng AI trong quản lý, điều hành. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo gợi mở của vị chuyên gia, Cà Mau nên tập trung đẩy mạnh ứng dụng thiết bị số và cảm biến thông minh vào giám sát hành trình tàu cá, điều khiển điện gió; hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa làm chủ công nghệ, từng bước đưa AI vào quản trị, sản xuất và kinh doanh...

Tại hội thảo, các chuyên gia công nghệ đã giới thiệu nhiều mô hình, giải pháp AI thực tiễn phục vụ quản trị công vụ và nâng cao hiệu suất làm việc như: Ứng dụng AI LUẬT, CLEX, cùng các nền tảng số hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Đại biểu tham dự cũng trực tiếp trải nghiệm robot AI phục vụ trong hành chính công.

Tiến sĩ Thái Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau chia sẻ tham luận tại hội thảo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo Tiến sĩ Thái Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, thời gian qua, việc ứng dụng AI vào lĩnh vực dịch vụ công không chỉ mang lại hiệu quả vận hành cho cơ quan quản lý nhà nước mà còn tạo ra nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương.

Các chuyên gia tại hội thảo tham quan không gian trưng bày robot AI phục vụ hành chính công bên lề hội thảo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Với người dân và doanh nghiệp, AI góp phần đơn giản hóa quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch hơn. Nhờ các giải pháp như: chatbot, trợ lý ảo, nhận dạng khuôn mặt, người dùng có thể tra cứu thông tin, nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ xử lý thủ tục mọi lúc, mọi nơi mà không cần phụ thuộc vào thời gian làm việc hay địa điểm hành chính.

Đối với các cơ quan và chính quyền, AI là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả vận hành hệ thống. Việc áp dụng các công nghệ như phân tích dữ liệu lớn, tự động hóa quy trình hay dự đoán thời gian xử lý giúp rút ngắn thủ tục và nâng cao hiệu quả quản lý.

Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, Cà Mau sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để cụ thể hóa các cơ chế ưu đãi, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp số và AI phù hợp với điều kiện đặc thù địa phương. Việc tiếp cận sớm các giải pháp công nghệ tiên tiến sẽ giúp Cà Mau khai phá dư địa tăng trưởng mới, tạo đà bứt phá bền vững trong giai đoạn tới.