Chủ trì hội thảo có Tiến sĩ Lê Tuấn An, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học Kinh tế hợp tác; ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau. Hội thảo còn có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo Liên minh HTX một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam như An Giang, Cần Thơ..., cùng cộng đồng doanh nghiệp và HTX nông, lâm nghiệp trong tỉnh.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau thông tin: Hiện Cà Mau có diện tích tự nhiên trên 7.940 km², sở hữu lợi thế ba mặt giáp biển cùng ba vùng sinh thái mặn, ngọt, lợ đặc trưng. Tỉnh xác định nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản, với hạt nhân là con tôm, là ngành kinh tế mũi nhọn; song song với liên kết sản xuất, bao tiêu lúa gạo chất lượng cao và định hướng trở thành trung tâm năng lượng sạch quốc gia vào năm 2030, với các loại hình điện gió, điện mặt trời, điện khí có quy mô 3.200 MW.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau, giới thiệu tổng quan tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội, trong đó có tình hình ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ, khu vực kinh tế tập thể tại Cà Mau thời gian qua duy trì đà tăng trưởng ổn định với 618 HTX đang hoạt động, trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp và nông, lâm, ngư nghiệp có 485 HTX. Nhiều đơn vị đã đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm OCOP và mở rộng xúc tiến thương mại qua nền tảng số, livestream, phiên chợ trực tuyến, thu hút hàng triệu lượt quan tâm. Năm 2026, địa phương cũng ghi nhận nhiều HTX đạt giải Ngôi sao Hợp tác xã và sản phẩm đạt giải Mai An Tiêm cấp quốc gia.

Dù vậy, hoạt động của các HTX nông, lâm nghiệp của tỉnh cũng như khu vực phía Nam vẫn đối mặt với những điểm nghẽn về quy mô vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe.

ThS. Vũ Bảo Linh, Viện Khoa học Kinh tế hợp tác, nêu những vướng mắc và định hướng phát triển mô hình HTX lâm nghiệp quy mô lớn.

TS. Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng khoa Nông nghiệp và Thuỷ sản, Trường Đại học Bạc Liêu, đề xuất chương trình đào tạo nguồn nhân lực HTX cần tập trung vào 3 nhóm nội dung: năng lực quản trị, kỹ thuật sản xuất, kinh doanh và thị trường.

Tại hội thảo, đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi và đề xuất giải pháp chuyên sâu về đánh giá thực trạng, định hướng phát triển HTX lâm nghiệp quy mô lớn; hiện trạng HTX nông, lâm nghiệp tại Cà Mau; đào tạo nguồn nhân lực và liên kết kỹ thuật nông - lâm kết hợp; chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực HTX; cùng thực tiễn phát triển mô hình kinh tế tập thể gắn với bảo vệ rừng ngập mặn tại xã Vĩnh Hậu...

TS. Lê Tuấn An, Viện trưởng Viện Khoa học Kinh tế hợp tác, chỉ ra 3 nút thắt cản trở sự phát triển của HTX lâm nghiệp, gồm: pháp lý đất đai, kỹ thuật quốc tế, thiếu vốn đầu tư sản xuất và đứt gãy khâu chế biến sâu.

TS. Lê Tuấn An chỉ ra 3 nút thắt cốt lõi cản trở sự phát triển của HTX lâm nghiệp, gồm: diện tích đất rừng sản xuất còn manh mún, thiếu cơ chế pháp lý về góp đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tập trung; thiếu vốn đầu tư, đứt gãy khâu chế biến sâu; hạn chế về hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng thời, TS. Lê Tuấn An đề xuất một số giải pháp tháo gỡ như: hoàn thiện cơ chế “góp đất giữ sổ”, thúc đẩy sáp nhập để tích tụ vùng nguyên liệu tập trung từ 500 ha trở lên; khơi thông nguồn tín dụng không cần tài sản bảo đảm (lên đến 5 tỷ đồng theo Nghị định số 156/2025/NĐ-CP), kết hợp bảo hiểm lâm nghiệp và liên kết “3 nhà” trong chế biến tại chỗ; hỗ trợ số hóa bản đồ GIS và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo nhóm.

Đây là những giải pháp được đánh giá là căn cơ, làm cơ sở phát triển HTX nông - lâm nghiệp quy mô lớn trong thời gian tới.

Ngành Nông nghiệp tỉnh khảo sát chất lượng lúa BL9 tại HTX Nông nghiệp Tổng Ba Đình, xã Vĩnh Lộc.