Cà Mau: Tìm giải pháp nâng cao năng suất lao động khu vực công

Hội thảo nhằm nhận diện các điểm nghẽn và tìm giải pháp đột phá cho bộ máy hành chính địa phương trong giai đoạn vận hành chính quyền hai cấp và chuyển đổi số.

Quang cảnh hội thảo khoa học "Nâng cao năng suất lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp tỉnh Cà Mau".

Nhận diện những điểm nghẽn từ thực tiễn

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Bửu Nhân, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, năng suất lao động khu vực công của tỉnh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Nhân cũng chỉ ra nhiều tồn tại như: Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn làm việc theo lối mòn hành chính, thiếu tính chủ động, sáng tạo; chất lượng tham mưu và kỹ năng xử lý công việc trên môi trường số còn hạn chế. Bên cạnh đó, tình trạng thừa, thiếu nhân lực cục bộ vẫn diễn ra; việc bố trí nhân sự ở một số nơi chưa thực sự gắn với vị trí việc làm và năng lực thực tế.

Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số xã, nhất là vùng ven biển còn khó khăn; việc liên thông dữ liệu giữa các cơ quan chưa đồng bộ cùng cơ chế khuyến khích, tạo động lực làm việc còn hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý công việc chung.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Để khắc phục, Phó giám đốc Sở Nội vụ Cà Mau yêu cầu phải triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự; thúc đẩy chuyển đổi số; đổi mới cơ chế quản lý để tạo động lực làm việc; tăng cường kiểm tra, giám sát và siết chặt kỷ luật hành chính.

Cần công cụ đo lường và quản trị liên thông

Tham luận tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra nhiều góc nhìn chuyên sâu về quản trị công hiện đại gắn với đặc thù của tỉnh Cà Mau.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hòa, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1/7/2025), năng suất lao động khu vực công tại tỉnh Cà Mau không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của từng cá nhân mà chịu tác động lớn từ chất lượng phân cấp, phân quyền và khả năng liên thông dữ liệu toàn hệ thống quản trị Nhà nước.

Từ đó, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hòa đề xuất 6 nhóm giải pháp cần thực hiện có lộ trình, gồm: Hoàn thiện thể chế phân cấp, phân quyền nhằm xử lý khoảng trống thẩm quyền; thiết lập cơ chế phối hợp dọc - ngang để giải quyết tình trạng "hai đầu chỉ huy"; xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã; tái cấu trúc quy trình công vụ gắn với phân bổ ngân sách hợp lý và nghiên cứu mô hình quản trị liên thông cho tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Ở góc độ đo lường hiệu quả, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện Phát triển Chính sách (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng, tỉnh Cà Mau cần sớm xây dựng Bộ chỉ số đo lường năng suất lao động khu vực công. Công cụ này giúp lãnh đạo các cấp nhận diện chính xác điểm nghẽn để phân bổ nguồn lực và thúc đẩy cải tiến liên tục.

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình đề xuất tiếp cận bộ chỉ số theo 5 nhóm tiêu chí (nguồn lực, quy trình, đầu ra, kết quả xã hội, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số), triển khai theo cấu trúc: Chỉ tiêu lõi - chỉ tiêu đặc thù - chỉ tiêu bổ trợ trên nền tảng dữ liệu số và bảng điều khiển (dashboard) quản trị. Điểm then chốt là không biến bộ chỉ số thành một tầng nấc báo cáo mới, mà phải trở thành công cụ cải tiến hiệu quả hoạt động của bộ máy, nâng cao trách nhiệm giải trình và niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương.

Liên quan đến yếu tố con người, TS Trương Thu Trang, Trưởng khoa Khoa học xã hội (Trường Đại học Bạc Liêu) kiến nghị, tỉnh Cà Mau cần tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng lấy năng lực và vị trí việc làm làm trung tâm; tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng quản trị hiện đại và năng lực đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động đào tạo; đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả đào tạo gắn với kết quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tập trung phân tích những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp có tính khả thi, gắn với yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Trong đó, chú trọng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm các điều kiện cần thiết để nâng cao năng suất lao động.