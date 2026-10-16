Cà Mau tìm giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi tôm sú

Các diễn giả tham gia chương trình toạ đàm gồm: Tiến sĩ Trương Minh Út, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau; Tiến sĩ Tạ Văn Phương, Giảng viên Trường Đại học Tây Đô và Thạc sĩ Cao Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cần Thơ.

Cà Mau hiện có hơn 424.000 ha nuôi tôm với nhiều hình thức nuôi như: Quảng canh cải tiến, thâm canh, siêu thâm canh, nuôi tôm kết hợp trồng lúa, tôm - rừng.

Những năm qua, tỉnh nhân rộng các mô hình nuôi tôm nhiều giai đoạn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, sản xuất vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng thời tiết, môi trường, dịch bệnh. Bên cạnh đó, hạ tầng chưa đồng bộ, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, giá vật tư đầu vào tăng, đầu ra sản phẩm thiếu ổn định cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

Buổi toạ đàm có sự tham dự của 30 nông dân đang nuôi tôm theo mô hình bán thâm canh và quảng canh cải tiến.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau Trương Minh Út nhấn mạnh: “Thông qua chương trình, ngành khuyến nông hướng đến hỗ trợ người nuôi tiếp cận thông tin khoa học, kỹ thuật và tìm các giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương”.

Theo đó, chương trình toạ đàm đã đánh giá ưu điểm, hạn chế của mô hình nuôi tôm sú bán thâm canh và quảng canh cải tiến 2 giai đoạn sử dụng tôm giống gia hoá, khả năng thích ứng với điều kiện sản xuất thực tế, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Nhiều ý kiến cho rằng để nâng cao hiệu quả sản xuất cần xây dựng mô hình trình diễn, tập huấn kỹ thuật nuôi và quản lý dịch bệnh. Ngoài ra, chất lượng con giống cũng là vấn đề được quan tâm. Tôm sú giống gia hoá được đánh giá có khả năng sinh trưởng, thích nghi với điều kiện môi trường và yêu cầu kiểm soát dịch bệnh cao hơn nguồn giống thông thường. Các chuyên gia đã trao đổi về kỹ thuật ương tôm giai đoạn đầu nhằm nâng cao tỷ lệ sống, tạo điều kiện để tôm phát triển tốt khi chuyển sang ao nuôi thương phẩm.

Ông Nguyễn Hoàng Xiêm (khóm Phong Tân, phường Láng Tròn) đặt câu hỏi với diễn giả về cách nhận biết, lựa chọn nguồn giống chất lượng, bảo đảm phù hợp điều kiện sản xuất thực tế tại địa phương.

Ông Hồ Minh Anh (ấp Đầm Cùng, xã Cái Nước) bày tỏ quan tâm đến kỹ thuật ương nuôi, quản lý môi trường ao nuôi và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Trước dự báo hiện tượng El Nino xuất hiện những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 sẽ tác động đến sản xuất, việc chủ động xây dựng lịch thời vụ và điều chỉnh quy trình nuôi phù hợp sẽ giúp hạn chế thiệt hại. Ngành chuyên môn khuyến cáo cần lựa chọn thời điểm thả giống phù hợp, cân nhắc giảm mật độ nuôi, duy trì mực nước trong ao nuôi ổn định, tăng cường sử dụng chế phẩm vi sinh và theo dõi chặt chẽ các yếu tố môi trường. Đặc biệt, việc sử dụng tôm giống gia hoá kết hợp quy trình nuôi 2 giai đoạn được đánh giá là hướng đi phù hợp giúp giảm thiểu rủi ro.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, việc đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sẽ giúp ngành hàng tôm phát triển ổn định. Để xây dựng được chuỗi liên kết thực chất, vững mạnh, nhiều ý kiến chia sẻ tại buổi toạ đàm cho rằng cần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân; xem xét vai trò của doanh nghiệp trong cung ứng con giống, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ rủi ro với người nuôi trước biến động thị trường./.