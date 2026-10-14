Cà Mau tiếp sức cho tuổi trẻ bứt phá, đổi mới sáng tạo

Quang cảnh hội nghị đối thoại. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh đến điểm cầu 64 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đây là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo tỉnh Cà Mau lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp trực tiếp những nguyện vọng, đề xuất chính đáng của thế hệ trẻ Cà Mau.

Tại buổi đối thoại, đại diện các tầng lớp thanh niên trên địa bàn tỉnh đã đặt ra nhiều câu hỏi, kiến nghị sát với thực tiễn. Các nhóm vấn đề được đoàn viên, thanh niên quan tâm hàng đầu bao gồm: giải pháp hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài; chính sách đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại địa phương.

Đại biểu là lãnh đạo tỉnh Cà Mau (hàng đầu tiên) tham gia tại đầu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên cũng thẳng thắn trao đổi về những rào cản trong ứng dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm OCOP địa phương; cùng các chính sách phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Đại diện giới trẻ Cà Mau đề đạt tâm tư, nguyện vọng tại buổi gặp gỡ, đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Cà Mau đã trực tiếp trả lời, làm rõ nhiều thắc mắc của đoàn viên. Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời đẩy mạnh các chương trình tập huấn kỹ năng số, kết nối thị trường cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương (đứng) tham gia giải đáp thắc mắc của thanh niên liên quan đến mô hình kinh tế vùng nông thôn. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của thanh niên. Tinh thần của hội nghị phải được nối dài bằng kết quả trong thực tiễn: Mỗi bạn trẻ xác định một việc cụ thể để góp sức; mỗi cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau luôn đặt niềm tin sâu sắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng thanh niên phát huy tối đa tiềm năng, sức trẻ.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh đến điểm cầu 64 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau, trong bối cảnh Cà Mau đang đẩy mạnh chuyển dịch mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thanh niên phải là lực lượng xung kích, đi đầu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

“Lãnh đạo tỉnh xác định không làm thay mà sẽ tạo môi trường, mở cơ hội, tháo gỡ rào cản và đồng hành để các bạn phát huy tốt nhất tiềm năng của mình. Khi cùng hành động, những ý tưởng và kiến nghị hôm nay sẽ trở thành chuyển biến cụ thể đối với thanh niên tỉnh nhà”, đồng chí Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.

Nhân dịp hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (đứng giữa) trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trên tinh thần đó, đồng chí yêu cầu thế hệ trẻ Cà Mau cần tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão lớn, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số; tích cực rèn luyện bản lĩnh “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm” vì sự phát triển chung của quê hương.

Đối với các sở, ban, ngành và địa phương, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo: Khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã cam kết tại buổi đối thoại thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Trong đó, tập trung tháo gỡ triệt để các nút thắt về cơ chế, vốn và hạ tầng; tạo môi trường thực sự thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tham gia sâu vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia tại địa phương.

Đồng chí Lữ Quang Ngời cũng đề nghị Tỉnh đoàn Cà Mau tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt vai trò cầu nối, đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, biến các ý tưởng sáng tạo thành những mô hình kinh tế hiệu quả, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Cà Mau.