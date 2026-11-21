Theo đó, Hội Cổ vật tỉnh An Giang cùng các nhà sưu tập đến từ nhiều tỉnh, thành đã trao tặng Bảo tàng tỉnh Cà Mau 80 hiện vật quý. Những hiện vật được trao tặng không chỉ bổ sung nguồn tư liệu có giá trị phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử, văn hoá mà còn góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hoá Nam Bộ, phục vụ việc bảo tồn và trao truyền các giá trị truyền thống đến thế hệ mai sau.

Đại biểu tham dự buổi lễ tiếp nhận hiện vật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn tấm lòng của Hội Cổ vật tỉnh An Giang cùng các nhà sưu tập đã dành sự quan tâm, tâm huyết cho công tác bảo tồn di sản văn hoá.

Ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ trao tặng hiện vật.

Việc tiếp nhận những hiện vật quý cũng đồng nghĩa với trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo quản và phát huy giá trị di sản. Bảo tàng tỉnh Cà Mau sẽ tiến hành lập hồ sơ khoa học đầy đủ, bảo quản hiện vật theo đúng quy chuẩn chuyên môn. Đồng thời từng bước đưa vào nghiên cứu, trưng bày để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của công chúng.

Hoạt động trao tặng và tiếp nhận hiện vật thể hiện sự chung tay, đồng hành của các tổ chức, cá nhân và những người yêu cổ vật đối với công tác gìn giữ di sản văn hoá. Qua đó, góp phần lan toả tình yêu lịch sử, văn hoá, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn những giá trị truyền thống đặc sắc của vùng đất phương Nam.

Bà Nguyễn Kim Quyên, Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh An Giang, mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối, hợp tác với Bảo tàng tỉnh Cà Mau trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá.

Bà Nguyễn Kim Quyên, Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh An Giang, chia sẻ: “Sự kết nối giữa Hội Cổ vật tỉnh An Giang và Bảo tàng tỉnh Cà Mau là một nền tảng rất tốt. Tôi mong rằng, sau buổi lễ này, mối liên kết ấy sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên hơn thông qua các hoạt động giao lưu chuyên môn, trưng bày chuyên đề và hợp tác nghiên cứu, cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hoá đặc sắc của vùng đất Nam Bộ. Sắp tới, chúng tôi sẽ có một buổi trưng bày hiện vật tại Cà Mau cùng với Bảo tàng tỉnh Cà Mau”.

Ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau, tiếp nhận hiện vật do bà Nguyễn Kim Quyên, Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh An Giang, trao tặng.

Với công tác bảo tàng, sức sống của một không gian trưng bày trước hết nằm ở giá trị và tính chân thực của từng hiện vật. Trong đợt trưng bày chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, sự hiện diện của dòng gốm Nam Bộ cùng các hiện vật tiêu biểu do Hội Cổ vật tỉnh An Giang và các nhà sưu tập trao tặng đã tạo thêm chiều sâu, làm phong phú không gian trưng bày./.

Các hiện vật quý do Hội Cổ vật tỉnh An Giang trao tặng Bảo tàng tỉnh Cà Mau.