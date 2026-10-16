Cà Mau: Thúc tiến độ thi công tuyến đường Tư Cồ - Linh Ứng

Nỗ lực bàn giao mặt bằng sạch, triển khai thi công chậm

Dự án xây dựng tuyến đường từ cầu Tư Cồ đến chùa Linh Ứng có tổng mức đầu tư gần 199,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Vài phương tiện được nhà thầu huy động để thi công đoạn đầu tuyến đường từ cầu Tư Cồ đến chùa Linh Ứng (xã Long Điền, tỉnh Cà Mau).

Dự án được thiết kế theo quy mô đường giao thông cấp III với tổng chiều dài 5,37km, nền đường rộng 12m, mặt đường láng nhựa rộng 11m (2 làn xe), vận tốc thiết kế 50km/h, tải trọng 10 tấn, cùng 2 cầu bê tông cốt thép (Kinh Tư 3 và Trại Sò).

Công trình do UBND xã Long Điền làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA) khu vực Đông Hải làm đại diện chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu Gói thầu XL01 là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quốc Đạt - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đông Nam Á.

Thời gian qua, UBND xã Long Điền đã tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vận động bàn giao 1.100m mặt bằng qua Hợp tác xã Doanh Điền, đồng thời xử lý dứt điểm 9 hộ vướng hỗ trợ các thiết bị nuôi tôm.

Địa phương cũng phối hợp trình UBND tỉnh Cà Mau áp dụng chính sách hỗ trợ các hộ dân đoạn qua Hợp tác xã Long Hà. Đến nay, mặt bằng toàn tuyến về cơ bản đã được xử lý, sẵn sàng phục vụ thi công.

Mặc dù địa phương đã nỗ lực bàn giao mặt bằng sạch, tiến độ thi công trên thực chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo ghi nhận vào ngày 16/10, nhà thầu huy động thưa thớt vài chiếc xe ủi, xe cuốc và xe lu để lu lèn lớp đá dăm cấp phối đoạn đầu tuyến và san lấp mặt bằng gần cầu Thép Số 1. Có vị trí đã tiếp nhận mặt bằng, nhưng chưa triển khai thi công rầm rộ.

Theo đánh giá của Chủ đầu tư, hiện tại nhà thầu triển khai các công việc thi công rất chậm, mang tính chất cầm chừng, đối phó, chưa huy động đủ vật tư thiết bị và nhân lực cam kết. Do vậy, khả năng thời gian tới tiếp tục không có khối lượng thanh toán, không đảm bảo cam kết và tiến độ giải ngân.

Đoạn gần cầu Thép Số 1 đã được bàn giao mặt bằng, nhưng tiến độ triển khai thi công còn chậm.

Đáng chú ý, tại đoạn qua Hợp tác xã Long Hà đã bàn giao từ tháng 4/2026, nhà thầu từng từ chối tiếp nhận với lý do giá vật liệu tăng và thời gian giao mặt bằng trễ.

Từ ngày 24/8 đến 24/9/2026, nhà thầu cam kết đạt sản lượng 2,85 tỷ đồng, nhưng qua giám sát thực tế của của Ban QLDA khu vực Đông Hải chỉ hoàn thành khoảng 947 triệu đồng (đạt 33% khối lượng), chậm 67% khối lượng (tương đương khoảng 1,906 tỷ đồng). Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá trị thanh toán của nhà thầu mới đạt gần 2,19 tỷ đồng.

Kiên quyết xử lý dứt điểm, không để lãng phí nguồn vốn

Ông Nguyễn Duy Linh, Phó Giám đốc Ban QLDA khu vực Đông Hải cho biết, kết quả kiểm tra hiện trường ngày 6/10 của đơn vị tư vấn giám sát ghi nhận hàng loạt hạng mục vi phạm nghiêm trọng về cả tiến độ lẫn chất lượng.

Cụ thể: Đoạn Km 0+468 - Km 0+778 (dài 310m), móng cấp phối đá dăm lớp dưới mới đạt 50% khối lượng nhưng chưa đạt chuẩn kỹ thuật để nghiệm thu; móng cấp phối đá dăm lớp trên đạt 0%; đoạn Km 2+512 - Km 2+812 (dài 300m), đắp cát K=0,95 đạt 80% khối lượng và K=0,98 đạt 15% khối lượng, tuy nhiên toàn bộ phần này đều chưa đạt yêu cầu kỹ thuật để nghiệm thu.

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đoạn qua khu hành chính, lắp đặt cống bê tông ly tâm D600mm (tại vỉa hè) dài 3 - 4m đạt 50% khối lượng, nhưng chưa đạt yêu cầu kỹ thuật để nghiệm thu; lắp đặt cống bê tông ly tâm D600mm (HL-93) dài 3 - 4m đạt 0%.

Cũng theo ông Linh, cả hai nhà thầu trong liên danh đều không huy động đủ nhân sự, thiết bị theo hồ sơ dự thầu, đồng thời có thái độ phớt lờ các thông báo nhắc nhở bằng văn bản từ chủ đầu tư. Có nhà thầu đã tự ý dừng thi công liên tục 7 ngày trên công trường mà không có lý do chính đáng.

Một đoạn trên tuyến đường từ cầu Tư Cồ đến chùa Linh Ứng đang thi công lớp cát san lấp mặt bằng.

Trước các vi phạm trên, Ban QLDA khu vực Đông Hải đã ban hành thông báo cảnh cáo và áp dụng mức phạt vi phạm hợp đồng tối đa 12% theo quy định tại Điều 20 Hợp đồng số 43/2024/HĐ-XD.

Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền chia sẻ, nhà thầu hiện chỉ cam kết giải ngân khoảng 14 tỷ đồng đến hết ngày 31/12/2026. Như vậy, hơn 22 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2025 (được kéo dài sang 2026) có nguy cơ không thể giải ngân hết, ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu đầu tư công của địa phương và của tỉnh Cà Mau.

Để giải quyết dứt điểm, UBND xã Long Điền đã báo cáo và kiến nghị Tổ giám sát số 4 của tỉnh Cà Mau, có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành tỉnh hướng dẫn đối với trường hợp chấm dứt Hợp đồng thi công khi nhà thầu tiếp tục không thực hiện đúng theo nội dung cam kết.

Đồng thời, địa phương cũng kiến nghị cơ chế chỉ định nhà thầu mới đủ năng lực thực hiện phần khối lượng còn lại của dự án để đảm bảo tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương được trước 31/12/2026.

"UBND xã Long Điền đã chỉ đạo Ban QLDA khu vực Đông Hải giám sát chặt chẽ tiến độ cam kết của nhà thầu thi công, nếu không thực hiện đúng cam kết, cố tình để xảy ra tình trạng chậm tiến độ thi công, dẫn đến nguy cơ không giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026 thì chủ đầu tư phải thực hiện xử lý vi phạm hợp đồng", bà Cẩm cho biết thêm.