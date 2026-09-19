Cà Mau thúc tiến độ dự án bất động sản từng bị thanh tra, nợ ngân sách

Trước đó, cử tri phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau phản ánh, Dự án Khu dân cư Thạnh Phú do Công ty TNHH Thiên Tân làm chủ đầu tư chậm triển khai, kiến nghị UBND tỉnh rà soát, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Theo hồ sơ, Dự án Khu dân cư Thạnh Phú được thực hiện từ quý 1/2022 đến quý 4/2026. Dù sắp hết thời hạn đầu tư, đến nay, dự án mới xong một số thủ tục, san lấp mặt bằng khoảng 80%. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Cà Mau, một số hạng mục của dự án chưa được triển khai theo tiến độ.

Khu dân cư Thạnh Phú do Công ty TNHH Thiên Tân làm chủ đầu tư vẫn dở dang, chậm tiến độ.

Về đất đai, hiện dự án còn hơn 22.300 m2 chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất. Từ đó, UBND tỉnh giao UBND phường Lý Văn Lâm, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung xử lý vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng của dự án này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng được giao tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư. Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành dự án theo quy định.

Như Tiền Phong thông tin, tháng 12/2025, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra dự án Khu dân cư Thạnh Phú. Thanh tra chỉ ra, chủ đầu tư phải nộp hơn 52 tỷ đồng tiền sử dụng đất (sau khấu trừ). Tuy nhiên, tới thời điểm thanh tra, chủ đầu tư còn nợ ngân sách hơn 21 tỷ đồng, trong đó nợ gốc hơn 16 tỷ đồng, tiền phạt chậm nộp hơn 4 tỷ đồng.