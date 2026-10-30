Cà Mau thúc đẩy thương mại hoá các ý tưởng khởi nghiệp

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Lê Minh Hoan, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp.

Đại biểu tham dự ngày hội.

Điểm nhấn của ngày hội là Diễn đàn “Từ lợi thế bản địa đến chuỗi giá trị tương lai”, tập trung trao đổi về tư duy phát triển dựa trên nguồn lực địa phương, khai thác tiềm năng sẵn có và chuyển hoá những vấn đề thực tiễn thành cơ hội đổi mới sáng tạo. Tại diễn đàn, đồng chí Lê Minh Hoan chia sẻ về tư duy phát triển dựa trên giá trị bản địa.

Đồng chí Lê Minh Hoan trình bày tham luận “Thay đổi tư duy để thay đổi giá trị của một vùng đất”.

Từ khi cuộc thi khởi nghiệp được triển khai năm 2019 đến nay, qua các kỳ CamaUP, Cà Mau đã ghi nhận gần 800 lượt ý tưởng, dự án. Riêng Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau năm 2026 thu hút 132 ý tưởng, dự án có tính thực tiễn và khả thi. Kết quả này cho thấy phong trào khởi nghiệp ngày càng lan toả. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để các ý tưởng vượt khỏi khuôn khổ cuộc thi, tiếp cận khách hàng, thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Nhiều gian hàng công nghệ, khởi nghiệp trưng bày sản phẩm, giới thiệu các ý tưởng đổi mới sáng tạo tại ngày hội.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ 3 vấn đề: Cà Mau cần lựa chọn những bài toán đột phá nào từ các thế mạnh về thuỷ sản, nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng, du lịch và công nghiệp văn hoá; cần có cơ chế, chính sách gì để khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, giảm chi phí và rủi ro; đồng thời, xác định khách hàng, nhà đầu tư và đầu mối đưa sản phẩm ra thị trường.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại ngày hội.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng các chuyên gia, doanh nghiệp đóng góp những mô hình mới, giải pháp sáng tạo có tính ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, tăng cường kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các chủ thể khởi nghiệp, tạo điều kiện để những dự án tiềm năng được hỗ trợ, hoàn thiện và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, tặng hoa và thư cảm ơn các nhà tài trợ.

Ngày hội là một trong những hoạt động cụ thể hoá tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình đổi mới sáng tạo của tỉnh. Định hướng đặt ra là gắn hoạt động khoa học, công nghệ với nhu cầu thực tiễn, hình thành quy trình liên kết xuyên suốt từ xác định bài toán, nghiên cứu, thử nghiệm đến phát triển sản phẩm, hàng hoá đặc trưng. Qua đó, từng bước khai thác hiệu quả lợi thế bản địa, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu thực hiện nghi thức “Vươn khơi” tại Ngày hội Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026.