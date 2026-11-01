Cà Mau: Thúc đẩy phát triển kinh tế số nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cà Mau phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị trợ lý ảo AI phục vụ công việc.

Đột phá trong quản trị công và kinh tế mũi nhọn

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đưa AI trở thành công cụ chủ lực trong hoạt động điều hành của bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên sang kinh tế tri thức.

Đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh sẽ được trang bị trợ lý ảo AI phục vụ công việc hàng ngày; 100% hồ sơ thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến được tích hợp AI để tối ưu hóa thời gian xử lý.

Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh Cà Mau cũng phấn đấu đạt 60% quyết định chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được hỗ trợ bởi dữ liệu lớn và các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đô thị và tài nguyên - môi trường, Cà Mau tập trung triển khai các hệ thống AI kết hợp thiết bị bay không người lái (UAV) và dữ liệu vệ tinh nhằm giám sát biến động rừng ngập mặn, kiểm kê trữ lượng carbon, tự động cảnh báo sạt lở bờ sông, bờ biển và hiện tượng nước biển dâng.

Ngoài ra, hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC Cà Mau) sẽ được nâng cấp toàn diện thành AI-IOC (Trung tâm Điều hành thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo), kết nối hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh đạt chuẩn quốc tế Tier 3.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Cà Mau trải nghiệm hệ thống Kiosk dịch vụ công tích hợp tìm kiếm giọng nói, tự động điền biểu mẫu.

Ứng dụng AI giải quyết bài toán thực tiễn của địa phương

Bên cạnh hạ tầng quản trị, Cà Mau xác định ứng dụng AI phải gắn liền với giải quyết các "điểm nghẽn" kỹ thuật trong các ngành kinh tế chủ lực như triển khai các giải pháp AI kết hợp IoT để giám sát tự động chất lượng nước, dự báo sớm dịch bệnh trên tôm và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc thủy sản xuất khẩu.

Ứng dụng AI để quản lý, vận hành các tuyến vận tải đường thủy nội địa, quản lý hệ thống kho bãi và chuỗi cung ứng lạnh cho mặt hàng nông - thủy sản; xây dựng trợ lý ảo du lịch (AI Tour Guide) đa ngôn ngữ, cá thể hóa hành trình cho du khách và thực hiện số hóa 3D các di sản, danh thắng nổi tiếng như Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Mũi Cà Mau...

Đáng chú ý, tỉnh tập trung đẩy mạnh AI trong chẩn đoán bệnh từ xa, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân và xây dựng nền tảng học tập cá thể hóa cho học sinh.

Nhằm bảo đảm công nghệ vận hành an toàn, tỉnh yêu cầu 100% hệ thống AI khi đưa vào khai thác phải tuân thủ nghiêm ngặt khung đạo đức AI quốc gia, Luật Dữ liệu và các tiêu chuẩn về an toàn thông tin mạng.

Theo ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, mục tiêu cốt lõi là biến AI thành hạ tầng công nghệ quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, nông nghiệp thông minh, quản lý đô thị và nâng cao hiệu quả chính quyền số tại vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Việc triển khai kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Quá trình ứng dụng AI phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, minh bạch và có trách nhiệm.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Cà Mau đề ra lộ trình triển khai hai giai đoạn: Giai đoạn 2026 – 2027, tập trung hoàn thiện cơ chế, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu chuyên ngành (đất đai, xây dựng, thủy sản, y tế, giao thông); phổ cập kỹ năng AI cơ bản cho 100% cán bộ, công chức và người dân; thử nghiệm các mô hình cảnh báo thiên tai, dịch bệnh. Giai đoạn 2028 – 2030, nhân rộng các mô hình ứng dụng AI hiệu quả; phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp AI (AI-native) thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); tham gia mạng lưới chuyên gia AI người Việt toàn cầu.