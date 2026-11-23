Tại phiên đối thoại, ông Thái Trường Giang chia sẻ những thách thức do biến đổi khí hậu mà Cà Mau đang đối mặt, như nước biển dâng, xâm nhập mặn, hạn hán, thiếu nước ngọt và sạt lở bờ biển. Đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến sản xuất và sinh kế của người dân, nhất là trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ rừng ngập mặn.

Ông Thái Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, đề xuất Australia hỗ trợ kết nối, chuyển giao các giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển sinh kế bền vững.

Dự án “Đối tác thích ứng với biến đổi khí hậu giữa Chính phủ Australia và tỉnh Cà Mau - Giai đoạn 1” (Aus4Adaptation Cà Mau) đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 16/10/2026, với tổng vốn viện trợ không hoàn lại 650.000 AUD, tương đương khoảng 12,22 tỷ đồng. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ dự án, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai.

Các đại biểu Việt Nam và Australia tham dự phiên đối thoại về tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải.

Dự án tập trung nâng cao năng lực điều phối đổi mới sáng tạo, giải quyết bài toán an ninh nguồn nước; đồng thời thúc đẩy thương mại hoá, nhân rộng các mô hình sinh kế thuận thiên, giảm phát thải. Trong đó, tỉnh ưu tiên các mô hình tôm - rừng ngập mặn, nuôi tôm tuần hoàn và phát triển ngành cua thích ứng với điều kiện khí hậu; ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Cà Mau đề nghị phía Australia tiếp tục hỗ trợ kết nối các viện nghiên cứu, tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp để chuyển giao các giải pháp về an ninh nguồn nước, truy xuất nguồn gốc và đánh giá tín chỉ carbon rừng ngập mặn. Tỉnh cũng kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ lồng ghép kết quả dự án vào các chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo nền tảng cho hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Thông qua dự án, Cà Mau kỳ vọng phát huy hiệu quả nguồn lực hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững./.