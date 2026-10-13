Cà Mau thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026

Ba điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tập trung tại: Công an phường Tân Thành, Công an xã Trần Văn Thời và Công an phường Láng Tròn. Chương trình do Công an Cà Mau phối hợp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) và Công ty CP Gene Viet tổ chức. Các điểm thu nhận được lựa chọn ở vị trí thuận lợi, gần trung tâm xã, phường lân cận, tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ đi lại, thực hiện thủ tục.

Thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đến thu nhận ADN tại Công an phường Tân Thành.

Qua rà soát, Công an tỉnh ghi nhận có trên 900 trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đăng ký thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh phân bổ lịch tiếp nhận theo từng địa bàn, phù hợp khoảng cách di chuyển, hạn chế tình trạng tập trung đông người cùng thời điểm, bảo đảm quá trình thu nhận diễn ra thuận lợi, khoa học.

Cán bộ Công an xã, phường tích cực hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai thông tin trước khi thu nhận mẫu ADN.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo thân nhân liệt sĩ có mặt tại các điểm thu nhận theo giấy mời. Để bảo đảm quá trình thu nhận diễn ra thuận lợi, tránh tập trung đông người cùng thời điểm, Công an các xã, phường phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hỗ trợ đưa, đón những trường hợp ở xa bằng phương tiện phù hợp.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thu nhận thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Tại các điểm thu nhận, cán bộ Công an tận tình hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai, rà soát thông tin và thực hiện từng bước trong quy trình, từ nhập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm ADN đến ký xác nhận. Việc tổ chức khoa học, hướng dẫn cụ thể giúp thân nhân, nhất là người cao tuổi, thuận tiện hoàn thành các thủ tục.

Công an xã Năm Căn đưa đón, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ già yếu đến điểm thu nhận ADN.

Tại điểm thu nhận Công an xã Trần Văn Thời, bên cạnh việc tiếp nhận mẫu sinh phẩm tại địa điểm cố định, Công an tỉnh bố trí tổ công tác lưu động trực tiếp đến gia đình những thân nhân liệt sĩ sức khỏe yếu, bệnh nặng, không thể đi lại để thu nhận mẫu. Cách làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an, đồng thời bảo đảm những trường hợp khó khăn về sức khỏe vẫn có cơ hội tham gia cung cấp thông tin phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Các khâu thu nhận thông tin, lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được tổ chức khoa học tại điểm thu nhận Công an xã Trần Văn Thời.

Tính đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng đã thu nhận hơn 220 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tại 3 điểm cố định. Theo kế hoạch, đợt 2 năm 2026 tiếp tục được triển khai đến hết ngày 14/10.

Đoàn công tác lưu động đến thu nhận sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại hộ ông Đặng Thành Long, ấp Đòn Dong, xã Trần Văn Thời.

Mỗi mẫu sinh phẩm được tiếp nhận là thêm một cơ hội tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời thắp lên niềm hy vọng cho các gia đình sau nhiều năm mong ngóng tin người thân.

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, CBCS Công an Cà Mau đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.