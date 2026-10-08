Cà Mau: Tháo gỡ nút thắt hạ tầng giao thông ven biển, giảm chi phí logistics cho nông sản

Ngày 8/10, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2026 với chủ đề: "Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống".

Ông Nguyễn Văn Ngoan, hội viên Chi hội Nông dân ấp 2, xã Gành Hào phản ánh, kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Trăn trở hạ tầng khu vực ven biển

Đặt vấn đề tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Ngoan, hội viên Chi hội Nông dân ấp 2, xã Gành Hào phản ánh, hiện nay, hạ tầng giao thông đường thủy, đường bộ và hệ thống thủy lợi nội đồng tại các vùng nông thôn ven biển vẫn chưa đồng bộ. Điều này gây nhiều khó khăn cho việc vận chuyển tôm, hải sản cũng như vật tư phục vụ sản xuất.

Từ đó, ông Nguyễn Văn Ngoan kiến nghị tỉnh cần có giải pháp và nguồn lực ưu tiên nâng cấp hạ tầng trong giai đoạn tới nhằm giảm chi phí logistics, gia tăng giá trị nông sản cho bà con.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Trường Hận, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 27/2/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch xác định rõ việc phát triển giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn" kết nối, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, đặc biệt tại khu vực ven biển.

Theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 13/2/2026 của UBND tỉnh, mạng lưới đường tỉnh và các tuyến kết nối khu kinh tế biển hiện vẫn tồn tại một số tuyến mặt đường hẹp, tải trọng thấp, thiếu kết nối ngang với cao tốc, quốc lộ và cảng biển. Tình trạng này làm hạn chế năng lực khai thác và gia tăng chi phí vận tải.

Ông Nguyễn Trường Hận, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau trả lời kiến nghị của đại biểu.

Ưu tiên nguồn lực, đầu tư có trọng tâm

Để khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng logistics, tỉnh Cà Mau chủ trương ưu tiên giải quyết các điểm nghẽn về tải trọng và kết nối giao thông. Giai đoạn 2026 - 2030, địa phương sẽ tập trung đầu tư các tuyến trục chính có lưu lượng giao thông cao và tính kết nối liên vùng.

Cùng với đó, Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 3238/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 cũng xác định nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Ngân sách sẽ ưu tiên cho các địa bàn khó khăn, các tuyến phục vụ trực tiếp đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau khẳng định, mạng lưới giao thông nông thôn sẽ được quy hoạch kết nối liên hoàn với đường tỉnh, quốc lộ, hệ thống thủy lợi và đê bao. Trong đó, tỉnh ưu tiên các tuyến kết nối liên xã, liên ấp, vùng sản xuất tập trung và các tuyến bờ bao kết hợp chống ngập, chống tràn. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các tuyến đường phục vụ vùng nuôi tôm và vùng sản xuất ven biển được rà soát, đưa vào danh mục đầu tư theo từng giai đoạn.

Song song với đường bộ, tỉnh Cà Mau cũng tập trung đầu tư các tuyến đường thủy huyết mạch, cảng biển, cảng thủy nội địa do tỉnh quản lý; đồng thời kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương nâng cấp các tuyến do Trung ương quản lý.

"Mục tiêu hướng tới là cơ bản hoàn thiện kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa hiện đại, phát huy vai trò của hệ thống cảng bến trong mạng lưới logistics, đồng thời mở rộng tuyến vận tải thủy ra các đảo và kết nối hạ tầng vùng sản xuất tập trung", ông Nguyễn Trường Hận chia sẻ thêm.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn mà người dân phản ánh nhiều.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các sở, ban, ngành và UBND cấp xã quán triệt quan điểm lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân làm thước đo trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu phải rà soát lại các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu và thực sự đi vào cuộc sống. Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn mà bà con phản ánh nhiều, nhất là vốn, đất đai, hạ tầng sản xuất, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

"Chủ tịch UBND các xã, phường phải gần dân hơn, sát địa bàn hơn; những vấn đề thuộc trách nhiệm của cấp xã thì phải giải quyết ngay từ cơ sở, không để bà con phải đi nhiều nơi, hỏi nhiều lần", ông Ngời lưu ý.