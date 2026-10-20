Cà Mau: Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, quyết bứt tốc tăng trưởng ở những tháng cuối năm

Chiều 20/10, UBND tỉnh Cà Mau cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp báo báo chí quý III/2026, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Quý IV/2026 phải tăng trưởng 16,9%

Theo thông tin từ ông Trần Công Khanh, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III ước đạt 9,14% (bứt phá so với mức 6,74% của quý II), đưa mức tăng trưởng lũy kế 9 tháng lên 7,37%.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đoạn thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau đang được khẩn trương thi công.

Đặc biệt, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng vai trò động lực chính khi tăng trưởng tới 17,55% trong quý III. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng tăng 11,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đến hết tháng 9 đạt hơn 9.862,8 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán. Tỉnh cũng thu hút được 42 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 40.633 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (bao gồm vốn năm 2025 chuyển sang) đạt 5.923 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch.

Năm 2026, Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10%. Tuy nhiên, kết quả 9 tháng mới đạt 7,37%. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2026 phải đạt tối thiểu 16,9%. Trong đó: Khu vực I (nông - lâm - thủy sản) phấn đấu tăng 5,9%; khu vực II (công nghiệp - xây dựng) phấn đấu tăng đột phá 31,9%; khu vực III (dịch vụ) phấn đấu tăng 19,9%.

Dù đạt nhiều kết quả khả quan, UBND tỉnh Cà Mau nhìn nhận nền kinh tế địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế cản trở đà bứt phá. Tăng trưởng kinh tế chưa có đột phá mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng vẫn thấp hơn bình quân chung cả nước. Sản xuất công nghiệp còn phụ thuộc lớn vào lĩnh vực chế biến thủy sản và cụm Khí - Điện - Đạm nên dễ chịu tác động tiêu cực từ biến động thị trường.

Nhận diện điểm nghẽn hạ tầng, đầu tư công và giải pháp tháo gỡ

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và phát triển hạ tầng chưa đạt kỳ vọng, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã chỉ ra các điểm nghẽn cốt lõi như: Nguồn cung vật liệu san lấp, đá, cát bị thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, hoàn thiện thủ tục đất đai và môi trường tại một số dự án trọng điểm còn chậm, hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao đổi thông tin với báo chí tại buổi họp báo quý III/2026.

Ngoài ra, việc bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công muộn cũng là nguyên nhân làm chậm tiến độ lựa chọn đơn vị tư vấn và nhà thầu xây lắp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, nhằm hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng quý IV đạt 16,9%, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương siết chặt kỷ cương, bám sát kịch bản tăng trưởng năm 2026 và thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, sắp xếp và sử dụng hiệu quả tài sản công, trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy.

Đặc biệt là phối hợp tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, giá đất, vật liệu xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông và năng lượng trọng điểm như: Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, Cảng biển Hòn Khoai, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, dự án Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu cùng các dự án điện gió, lưới điện truyền tải.

Cùng với đó là chủ động các giải pháp ứng phó thiên tai, sạt lở bờ sông, bờ biển; kiểm soát tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp; tiếp tục rà soát cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Với tinh thần tăng tốc và quyết liệt trong điều hành, Cà Mau đang tập trung khơi thông mọi nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng để tạo đà bứt phá toàn diện trong những tháng cuối năm 2026.