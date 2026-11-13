Cà Mau tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, bứt phá chỉ tiêu cuối năm

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, các nội dung trình kỳ họp lần này đều có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân, gắn liền với việc phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, triển khai chính sách hỗ trợ người dân, cũng như bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương.

Trên tinh thần dân chủ, khẩn trương và trách nhiệm cao, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 8 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng thông qua tờ trình dự thảo các nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đáng chú ý, đây đều là những nghị quyết tạo hành lang pháp lý quan trọng giúp các ngành chức năng phân bổ, sử dụng nguồn vốn linh hoạt và hiệu quả hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đặc biệt, kỳ họp cũng thông qua chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện tự sản xuất, tự tiêu thụ. Quyết sách này thể hiện sự quan tâm sâu sát của tỉnh trong việc khuyến khích phát triển năng lượng sạch, giúp người dân tiết kiệm chi phí sinh hoạt và nâng cao chất lượng đời sống.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau bỏ phiếu bầu bổ sung 2 thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh vừa được bầu bổ sung tại kỳ họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm của các đại biểu, cùng sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Phạm Văn Thiều đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp thiết thực, sát với thực tiễn; trong đó phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và cơ chế kiểm tra, đôn đốc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Hội đồng nhân dân tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các thành viên vừa được bầu bổ sung. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nhấn mạnh giai đoạn nước rút cuối năm 2026 với khối lượng công việc còn rất lớn, nhất là mục tiêu tăng trưởng mà tỉnh đã đề ra, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới tư duy, quyết liệt hơn trong chỉ đạo điều hành. Các đơn vị cần rà soát kỹ những chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Đồng chí Hồ Văn Thiều cũng lưu ý nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện.

Song song đó, đ ồng chí Hồ Văn Thiều yêu cầu các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn.