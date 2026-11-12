Cà Mau tháo gỡ cọc bê tông 'ngầm' chắn lối ngư dân ra biển

Hệ thống camera giám sát tại bãi cắm cọc.

Thông tin từ UBND xã Đá Bạc cho hay, tháng 4/2026, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc được UBND xã Đá Bạc ký quyết định giao quyền quản lý diện tích mặt biển gần bờ 92ha để nuôi vẹm xanh, trong đó tổ quản lý đã cắm 63 cọc bê tông trong khu vực được giao quyền quản lý.

Theo ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc cho hay, quá trình cắm cọc bê tông được thành viên tổ đồng quản lý cắm khi chưa xác định được vị trí, tọa độ được giao quyền quản lý; nên việc cắm các cọc bị sai lệch so với vị trí được giao quyền là trên 10 cọc bê tông.

Ông Nguyễn Cảnh Hạnh cũng thông tin, sau khi tiếp nhận thông tin về tình trạng gây khó khăn, nguy hiểm cho ngư dân nhưng do điều kiện thời tiết sóng to gió lớn, nên việc di dời các cọc bê tông chậm lại. Chính quyền địa phương cũng tiến hành đặt các phao cảnh báo cọc ngầm nhưng ảnh hưởng thời tiết trên biển nên các phao cảnh báo bị hư hỏng. Đặc biệt khi thủy triều lên xuống tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm cho tàu thuyền ngư dân khi đánh bắt thủy sản.

Đoàn khảo sát tọa độ cắm cọc.

Theo đó, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa các tọa độ cắm cọc bê tông cách kè chống sạt lở biển Tây (khu vực Cống Mới, xã Đá Bạc) 400m hướng ra biển. Qua khảo sát, các cọc bê tông được cắm đã sai so với vị trí theo quyết định đã được phê duyệt khoảng 100m về hướng Nam. Đoàn cũng đề nghị chính quyền địa phương, tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đá Bạc tháo gỡ đúng theo quyết định phê duyệt. Đồng thời, đề nghị địa phương và tổ đồng quản lý cần có biển báo, phao cảnh báo để ngư dân khai thác tránh va chạm.

Ông Huỳnh Thanh Sum, Chi cục trưởng, Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau cho biết, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc được UBND xã ký quyết định giao quyền quản lý nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên có căn cứ pháp lý. Tuy nhiên, trong quá trình cắm cọc đã có một số cọc sai vị trí khiến việc di chuyển tàu thuyền của ngư dân khai thác gặp khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm.

Phao cảnh báo có cọc ngầm.

Chi cục trưởng, Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu UBND xã Đá Bạc cùng tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhanh chóng thực hiện tháo gỡ các cọc bê tông cắm sai so với quy định trước ngày 15/11/2026. Đồng thời, đặt biển cảnh báo trên tất các cọc được cắm móc nhằm đảm bảo việc cảnh báo an toàn cho ngư dân khi ra khơi khai thác.

Song đó, chủ động ra soát việc hoạt động của tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển. Đồng thời xây dựng các phương án cứu nạn cứu hộ trên biển, chuẩn bị phương tiện, vật dụng cứu nạn cứu hộ đảm bảo theo yêu cầu đề ra khi thực hiện quyền quản lí được giao.

Trước đó, ngư dân xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc đã phản ánh những cọc bê tông nằm gần khu vực cống Kênh Mới thuộc khu vực biển Tây, giáp ranh hai xã Đá Bạc và Khánh Hưng được cắm chỉ nhô một phần nhỏ trên mặt nước, gây khó quan sát khi thủy triều dâng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm đối với tàu, ghe. Cũng theo phản ánh của người dân, đã có phương tiện va chạm với các cọc bê tông nói trên.