Cà Mau tháo gỡ 15 cọc bê tông ngầm cắm sai quy định trên biển Tây

Tháo gỡ cọc bê tông cắm sai quy định. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Ngày 13/11, thông tin từ UBND xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã hoàn tất việc tháo gỡ các cọc bê tông ngầm được cắm trên biển Tây sai quy định thuộc khu vực Cống Kênh Mới gây khó khăn và nguy hiểm cho ngư dân địa phương khi khai thác thủy sản trên biển.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc Nguyễn Cảnh Hạnh, sau khi phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Cà Mau trong việc khảo sát vị trí tọa độ, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan chức năng cấp xã tiến hành nhổ các cọc bê tông ngầm được cắm gây cản trở việc lưu thông tàu thuyền. Cụ thể, tổng số cọc được tháo gỡ là 15 cọc, chiều dài cọc từ 6 - 8 m. Đồng thời, đặt các phao và đèn cảnh báo khu vực có cọc ngầm (đúng tọa độ) để phục vụ việc nuôi vẹm xanh do Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đá Bạc được giao quyền thực hiện.

Đơn vị quản lý lắp đặt thêm biển cảnh báo, đèn tín hiệu. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Ông Nguyễn Cảnh Hạnh cũng thông tin thêm, hiện tại chính quyền địa phương tăng cường thêm các trang thiết bị cảnh báo tại các khu vực nuôi vẹm xanh do Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản quản lý. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền cho ngư dân nắm sơ đồ các cọc đã cắm trước đó, đặt phao phân luồng để giúp ngư dân ra vào khai thác được đảm bảo an toàn.

Đại diện người dân khu vực cống Kênh Mới, ông Phan Trung Nam cho hay, trước kia tình trạng này ảnh hưởng rất nhiều đến ngư dân khi ra khơi đánh bắt thủy hải sản, vì khi con nước thủy triều dâng những cọc bê tông ngầm bị khuất dưới mặt nước nên một số tàu thuyền di chuyển hay bị vướng và gây nguy hiểm.

Mỗi cọc bê tông có chiều dài từ 6-8m được tháo gỡ. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

“Việc chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục sớm tình trạng cọc ngầm này được ngư dân nơi đây ủng hộ rất cao, ai cũng mừng vì việc di chuyển tàu thuyền thông thoáng, đánh bắt được thuận lợi hơn”, ông Phan Trung Nam phấn khởi nói.

Ông Giang Thành Công (xã Đá Bạc) cho biết thêm, chính quyền xã kịp thời tháo gỡ cọc bê tông ngầm cắm sai quy định và lắp đặt phao, đèn cảnh báo tại khu vực cống Kênh Mới đã giúp tàu thuyền của ngư dân di chuyển thông thoáng, an toàn hơn, không còn lo vướng cọc khi thủy triều dâng. Khi việc ra khơi đánh bắt của bà con được thuận lợi, sản lượng hải sản khai thác về bến đều đặn, từ đó giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Các cọc bê tông ngầm cắm sai quy định được tháo gỡ. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Ngư dân hai xã Khánh Hưng và Đá Bạc đã phản ánh những cọc bê tông nằm gần khu vực cống Kênh Mới thuộc khu vực biển Tây được cắm chỉ nhô một phần nhỏ trên mặt nước, gây khó quan sát khi thủy triều dâng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm đối với tàu, ghe. Ngay sau khi nhận được phản ánh, đoàn làm việc của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc tổ chức đoàn khảo sát thực địa.

Cống Kênh Mới (xã Đá Bạc) nơi có lượng lớn tàu thuyền ngư dân đánh bắt của xã Đá Bạc. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Qua khảo sát, một số cọc bê tông được cắm đã sai so với vị trí theo quyết định đã được phê duyệt khoảng 100 m về hướng Nam. Đoàn cũng đề nghị chính quyền địa phương, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đá Bạc tháo gỡ đúng theo quyết định phê duyệt. Đồng thời, đề nghị địa phương và tổ đồng quản lý cần có biển báo, phao cảnh báo để ngư dân khai thác tránh va chạm.

Chính quyền địa phương lắp phao cảnh báo tàu thuyền của ngư dân khi di chuyển. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Được biết, vào tháng 4/2026, Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc được UBND xã Đá Bạc ký quyết định giao quyền quản lý diện tích mặt biển gần bờ 92 ha để nuôi vẹm xanh; trong đó, tổ quản lý đã cắm 63 cọc bê tông trong khu vực được giao quyền quản lý. Tuy nhiên, do lúc thi công cắm cọc, thành viên tổ đồng quản lý cắm khi chưa xác định được vị trí, tọa độ được giao quyền quản lý nên việc cắm các cọc bị sai lệch so với vị trí được giao quyền.