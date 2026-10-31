Cà Mau: Tháo dỡ cầu treo Vĩnh Mỹ cũ để xây dựng cầu mới

Ngày 31/10, thông tin từ UBND xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị thi công đã tháo dỡ cầu treo Vĩnh Mỹ cũ (xã Hòa Bình) để chuẩn bị xây dựng lại cầu mới ngay tại vị trí hiện hữu.

Cầu treo Vĩnh Mỹ cũ đã được tháo dỡ chuẩn bị xây dựng cầu mới tại vị trí hiện hữu.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng ngày 31/10, cầu treo Vĩnh Mỹ vượt kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, kết nối giao thông giữa bờ Bắc (thuộc ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ) và bờ Nam (thuộc ấp Huy Hết, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau).

Công trình được đưa vào vận hành từ năm 2007. Sau gần 20 năm khai thác, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã chủ động rào chắn, lắp đặt biển cấm lưu thông, đồng thời triển khai phương án tháo dỡ, thanh lý để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trao đổi với phóng viên, bà Đỗ Ái Lam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết, cầu cũ hiện đã được tháo dỡ và dự kiến khởi công trong vài ngày tới.

"Dự án hiện đã có đơn vị trúng thầu. Cây cầu mới mới vẫn giữ thiết kế dạng cầu treo kết cấu thép, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tết Nguyên đán 2027", bà Lam nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, trong thời gian thi công, người dân hai bờ kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau có thể đi lại bằng đò ngang tại khu vực thượng lưu và hạ lưu. Ngoài ra, người dân có thể di chuyển qua cầu Hòa Bình về hướng trung tâm xã Hòa Bình (cách vị trí cầu treo Vĩnh Mỹ khoảng 1,5km).