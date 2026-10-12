Cà Mau thanh tra quản lý, đăng kiểm tàu cá

Theo quyết định của Thanh tra tỉnh Cà Mau, sẽ thanh tra trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm tàu cá; quản lý tàu cá cập – rời cảng; công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các Cảng cá và xử phạt vi phạm hành chính về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các đơn vị được thanh tra gồm: Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau; Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau; Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh Cà Mau; Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá; UBND xã Khánh Lâm, Đá Bạc cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, kiểm soát tàu cá và chống khai thác IUU tại 6 cơ quan, đơn vị cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời kỳ thanh tra kéo dài từ năm 2024 đến ngày 30/8/2026. Thời hạn tiến hành thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Hiện, toàn tỉnh Cà Mau hiện có tổng số 5.156 tàu cá đã đăng ký, với tổng công suất hoạt động đạt trên 801 nghìn KW. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận và giải quyết triệt để 934 hồ sơ liên quan đến công tác quản lý tàu cá; tiến hành cấp 1.256 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và 267 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá cho các chủ phương tiện trên địa bàn tỉnh.