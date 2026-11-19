Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. Điểm cầu UBND tỉnh Cà Mau có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Cà Mau.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định, việc tổng rà soát toàn diện, đồng bộ và có tính liên ngành đối với toàn bộ hệ thống VBQPPL sẽ giúp nhận diện những điểm nghẽn mang tính hệ thống, liên ngành mà việc rà soát riêng lẻ khó phát hiện. Trên cơ sở đó, có thể đề ra các giải pháp tháo gỡ, hoàn thiện căn cơ, mang tính đột phá, đúng tinh thần chủ trương của Bộ Chính trị: Đưa thể chế và pháp luật thực sự trở thành nguồn lực, lợi thế cạnh tranh, phải đi trước mở đường cho sự phát triển đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc tham vấn hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá, thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là sự nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan địa phương, nhiệm vụ tổng rà soát đã được triển khai khẩn trương trên phạm vi cả nước. Bước đầu, nhiệm vụ này đạt được một số kết quả nhất định. Đến nay, Bộ Tư pháp đã tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của Chính phủ để trình Ban Chỉ đạo.

Với tinh thần cầu thị, Chính phủ mong muốn lắng nghe ý kiến từ nhiều chiều, nhất là những phản ánh từ thực tiễn chịu sự tác động của hệ thống pháp luật. Qua đó, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề xuất các giải pháp thiết thực, khách quan, khả thi, góp phần hoàn thiện báo cáo của Chính phủ trước khi trình Ban Chỉ đạo tổng rà soát.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo, báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật của cuộc tổng rà soát lần này; các vấn đề lớn cần tiếp tục hoàn thiện và những nội dung còn có ý kiến khác nhau cần trao đổi, thảo luận.

Đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, chuyên gia, hiệp hội, tập đoàn và doanh nghiệp đã tập trung góp ý trực tiếp vào dự thảo báo cáo trên cơ sở thực tiễn quản lý, tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Các ý kiến góp phần hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ, hướng tới xây dựng phương án xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL trên cơ sở kết quả tổng rà soát trước khi báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội./.