Cà Mau tham gia Tuần lễ kết nối cung cầu đặc sản vùng miền tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 13/11, tại phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thuỷ sản, đặc sản vùng miền chính thức khai mạc. Sự kiện do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Cà Mau và UBND phường Bình Đông tổ chức, gắn với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 và Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông.
Tham dự lễ khai mạc có nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dự lễ có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện nhấn mạnh, với lợi thế hệ sinh thái rừng, biển phong phú, Cà Mau xác định nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản, trong đó tôm là ngành hàng chủ lực, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế và sinh kế người dân. Thời gian qua, tỉnh chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Tuần lễ với chủ đề “Kết nối cung cầu - Nâng tầm sản phẩm - Phát triển bền vững” là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã các địa phương tiếp cận trực tiếp hệ thống bán lẻ, nhà hàng, khách sạn và người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng hợp tác và hình thành các mối liên kết kinh tế lâu dài giữa Cà Mau với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương.
Tuần lễ có quy mô 260 gian hàng của 11 tỉnh, thành phố, gồm: Cà Mau, Tây Ninh, Khánh Hoà, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.
Các gian hàng được bố trí thành 3 không gian chính: triển lãm thuỷ hải sản, đặc sản vùng miền; kết nối giao thương; trưng bày rau, củ, quả và trái cây đặc sản. Riêng Cà Mau có 29 doanh nghiệp tham gia, giới thiệu 161 sản phẩm.
Điểm nhấn của sự kiện là không gian “Ngôi nhà chung”, nơi các địa phương giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, bản sắc văn hoá và tiềm năng phát triển.
Tại đây, các sản phẩm OCOP, đặc sản của Cà Mau cùng những mô hình nuôi tôm sinh thái bền vững như tôm - lúa, tôm - rừng được giới thiệu đến người tiêu dùng, quảng bá chất lượng và giá trị thương hiệu Tôm Cà Mau.
Trong khuôn khổ Tuần lễ, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức hội nghị kết nối cung cầu trực tiếp giữa các chủ thể sản xuất của tỉnh với 16 hệ thống phân phối lớn trong nước, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm đối tác, mở rộng đầu ra, đưa sản phẩm địa phương vào hệ thống siêu thị và các kênh bán lẻ hiện đại.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ca-mau-tham-gia-tuan-le-ket-noi-cung-cau-dac-san-vung-mien-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-a134290.html