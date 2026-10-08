Cà Mau Tech Partner Connect 2026 kết nối doanh nghiệp với giải pháp công nghệ

Chương trình Cà Mau Tech Partner Connect 2026 với chủ đề “Kết nối đối tác - Chia sẻ cơ hội - Đồng hành phát triển”.

Điểm nhấn của chương trình là không gian TECH PARTNER CONNECT, nơi các doanh nghiệp và đối tác công nghệ giới thiệu, trình diễn những giải pháp gắn với tình huống ứng dụng thực tế.

Thay vì tập trung giới thiệu đơn thuần về thiết bị, sản phẩm, các phần trình bày được định hướng ngắn gọn, tập trung vào giải pháp và hiệu quả ứng dụng. Qua đó, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận trực tiếp những công nghệ có khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý, vận hành và kinh doanh.

Ông Ngô Hồng Thuận, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, phát biểu tại chương trình.

Ông Ngô Hồng Thuận, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, cho rằng, doanh nghiệp là môi trường kiểm chứng rõ nhất hiệu quả của công nghệ. Một giải pháp khi đưa vào thực tế cần giải quyết được những công việc cụ thể và tạo ra hiệu quả có thể nhìn thấy.

Theo ông Ngô Hồng Thuận, doanh nghiệp tại Cà Mau cần mạnh dạn tìm hiểu, thử nghiệm và lựa chọn những công nghệ phù hợp với điều kiện hoạt động. Đồng thời, các doanh nghiệp công nghệ cũng cần quan tâm hơn đến thị trường Cà Mau, tìm hiểu nhu cầu thực tế của từng lĩnh vực để đưa ra các giải pháp phù hợp.

“Cà Mau đang có rất nhiều lĩnh vực có nhu cầu ứng dụng công nghệ. Nếu doanh nghiệp dành thời gian tìm hiểu kỹ nhu cầu của địa phương, tôi tin rằng sẽ có nhiều cơ hội để các giải pháp công nghệ được triển khai trong thực tế và tạo ra những giá trị lâu dài”, ông Ngô Hồng Thuận nhấn mạnh.

Ông Ngô Hồng Thuận, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, tặng hoa ông Huỳnh Tuấn Anh, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh các phiên trình bày, chương trình còn dành thời gian cho hoạt động giao lưu, kết nối và trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp với các đối tác công nghệ. Đây là dịp để các bên tìm hiểu nhu cầu, mở rộng quan hệ hợp tác và tìm kiếm những cơ hội kết nối mới.

Các nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức chương trình.

Thông qua Cà Mau Tech Partner Connect 2026, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo thêm không gian kết nối thực chất giữa nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp với năng lực cung cấp giải pháp công nghệ, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn./.