Cà Mau tập trung toàn lực dồn sức chống ngập, khôi phục sản xuất

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, từ ngày 19 đến 25/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra đợt mưa lớn ngoài dự báo trên diện rộng, kết hợp với triều cường làm phát sinh ngập úng cục bộ tại nhiều vùng sản xuất, tuyến giao thông và khu dân cư.

Đợt thiên tai này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và hạ tầng dân sinh. Thống kê sơ bộ đến chiều 25/9 cho thấy, toàn tỉnh có khoảng 6.866ha lúa hè thu bị ảnh hưởng, ngập úng hoặc đổ ngã; hơn 11.000ha lúa-tôm mới gieo sạ bị ngập sâu.

Trà lúa hè thu của nhà nông xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) bị ngập sâu do mưa lớn cục bộ ngoài dự báo của ngành chức năng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ngoài ra còn có hơn 167ha rau màu, 224ha cây ăn trái (chuối) cùng hơn 5.450ha diện tích nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là cua, tôm càng xanh, cá) bị nước tràn bờ vuông, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát lớn.

Giám đốc Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cà Mau Nguyễn Minh Hạnh (đứng) báo cáo tình hình ảnh hưởng của thiên tai đối với hạ tầng dân sinh. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Về hạ tầng và dân sinh, mưa dông và lốc xoáy làm 12 căn nhà bị sập và tốc mái; hơn 150m đê, lộ nông thôn bị sạt lở và hơn 27,6km đường giao thông bị ngập sâu từ 10-50cm. Rất may mắn, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương (bìa trái) phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, các ngành chức năng đã chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương vận hành hệ thống cống tiêu thoát nước, trạm bơm điện và hỗ trợ người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu (đã thu hoạch đạt 76,6% diện tích). Lực lượng tại chỗ đã kịp thời hỗ trợ hộ dân sửa chữa nhà ở và gia cố tạm thời các đoạn sạt lở để đảm bảo giao thông.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau Nguyễn Thanh Tùng (đứng) báo cáo tình hình ngập úng do thiên tai tại cuộc họp. (Ảnh HỮU TÙNG)

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh, dự báo những ngày tới, Cà Mau sẽ tiếp tục đón đợt triều cường mạnh, gia tăng nguy cơ ngập sâu và kéo dài tại các vùng trũng thấp. Do đó, các sở, ngành và chính quyền cơ sở phải tiếp tục sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau Nguyễn Trần Thức (người đứng) báo cáo tình hình ảnh hưởng của cây trồng do mưa lớn cục bộ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí Lê Văn Sử chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương cử lực lượng xuống từng địa bàn, tiếp tục khơi thông dòng chảy, vận hành tối đa công suất các cống và trạm bơm để tiêu thoát nước cứu lúa và hoa màu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (người bên phải) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đối với các khu vực lúa hè thu chín muộn, cần tập trung huy động máy móc và lực lượng hỗ trợ gặt sớm nhằm hạn chế tối đa thiệt hại. Đồng thời, hướng dẫn bà con nông dân điều chỉnh lịch xuống giống phù hợp, thực hiện vệ sinh chuồng trại, quản lý môi trường ao nuôi để phòng ngừa dịch bệnh sau ngập úng.

Đồng lúa của nhà nông xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) bị ngập sâu do mưa lớn cục bộ. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đặc biệt, Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương lập các Tổ kiểm tra rà soát, thống kê chính xác thiệt hại thực tế từ cơ sở, xác định trường hợp nào đủ điều kiện để đề xuất hỗ trợ thiệt hại do thiên tai.

Việc xác định danh mục hỗ trợ được lưu ý phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật; phân biệt rõ ràng giữa diện tích bị ảnh hưởng ngập úng thông thường với diện tích thiệt hại thực tế đủ điều kiện nhận ngân sách hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Về lâu dài, ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan được yêu cầu xác định và hướng dẫn lịch thời vụ cụ thể cho từng khu vực, cho từng loại cây trồng để bố trí xuống giống hợp lý; Tính toán phương án xã hội hóa, thuê dịch vụ bơm nước cho các vùng; tiếp tục theo sát dự báo xem còn bao nhiêu đợt triều cường trong năm 2026 để luôn trong tình thế chủ động nhằm giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng bất lợi do thiên tai gây ra…