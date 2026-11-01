Cà Mau tập trung nguồn lực bứt phá đổi mới sáng tạo

Nghi thức ra mắt bảng hiệu Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại trụ sở chính đặt tại số 263 đường, Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Theo quyết định được công bố, Trung tâm Đổi mới sáng tạo (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau) được thành lập trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số và Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, đặt tại số 263 đường, Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các quyết định về công tác cán bộ cho bộ máy mới gồm một Giám đốc và 6 Phó giám đốc. Theo đó, ông Huỳnh Tuấn Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc CiNec.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đại biểu tham dự lễ ra mắt. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc hợp nhất không đơn thuần là sự thay đổi về mặt tổ chức, mà hướng tới mục tiêu tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh tổng hợp để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn đồng bộ, hiệu quả hơn.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Nguyễn Phương Bắc (đứng giữa) trao các quyết định bổ nhiệm cho Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt trung tâm. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, góp phần đưa các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt thành lập CiNec. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Nguyễn Phương Bắc, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập thể lãnh đạo, viên chức các trung tâm trước khi sáp nhập.

Bảng niêm yết các chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm Đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Để Trung tâm nhanh chóng ổn định và phát huy vai trò tiên phong, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc về chất lượng và hiệu quả hoạt động, đồng chí Nguyễn Phương Bắc đề nghị tập thể CiNec khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm nội bộ đoàn kết và vận hành thông suốt.

Giám đốc CiNec Huỳnh Tuấn Anh phát biểu tiếp thu nhiệm vụ và cam kết quyết tâm hành động vì sự phát triển chung của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Cần bảo đảm tính kế thừa, tiếp nhận và triển khai liên tục các chương trình, dự án, không làm gián đoạn các nhiệm vụ chuyên môn và dịch vụ được giao; tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác từ nay đến cuối năm 2026.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau Nguyễn Phương Bắc (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể CiNec. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Song hành đó, cần chủ động xây dựng định hướng phát triển và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 cùng các năm tiếp theo; bám sát xu hướng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, dữ liệu lớn để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Sau cùng, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ cương hành chính và lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo đánh giá kết quả công việc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giám đốc CiNec Huỳnh Tuấn Anh, khẳng định tập thể trung tâm sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới tư duy, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.