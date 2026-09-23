Cà Mau: Tập trung lấy mẫu sinh phẩm 160 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền địa phương xã Châu Thới tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi (xã Châu Thới).

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương trước khi triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi (xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau).

Đây là hoạt động trọng tâm thuộc "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi hiện là nơi yên nghỉ của 600 anh hùng liệt sĩ, trong đó có 160 phần mộ chưa xác định được thông tin. Theo kế hoạch, công tác thu thập mẫu sinh phẩm tại đây sẽ hoàn thành trong khoảng hai ngày.

Dù thời tiết những ngày qua có mưa lớn liên tục, gây khó khăn cho việc di chuyển và khai quật, các lực lượng chức năng vẫn chủ động phối hợp đồng bộ từ khâu khai quật, lấy mẫu đến số hóa dữ liệu.

Lực lượng làm nhiệm vụ rất cẩn trọng, thành kính di chuyển quách hài cốt liệt sĩ đến khu vực lấy mẫu ADN.

Tất cả mẫu sinh phẩm sau khi thu thập đều được mã hóa, lưu trữ dữ liệu cẩn thận và bảo quản nghiêm ngặt trước khi bàn giao cho trung tâm giám định ADN thuộc Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).

Thống kê từ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 11 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 3.380 phần mộ chưa xác định được thông tin. Tính đến ngày 23/9/2026, trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm", các đơn vị đã khai quật gần 2.800 phần mộ, thu thập hơn 1.885 mẫu phục vụ giám định.

Địa phương quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu đối với hơn 3.380 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong quý I/2027, hoặc sớm hơn nếu điều kiện thuận lợi.

Từng mẫu sinh phẩm đều được làm sạch và bảo quản nghiêm ngặt, nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác giám định.

Song song với nhiệm vụ tại các nghĩa trang, lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh khảo sát, xác minh thông tin và tìm kiếm tại các địa bàn chiến sự trong chiến tranh.

Theo đại tá Lê Quang Luật, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, việc lấy mẫu sinh phẩm ADN xác định danh tính liệt sĩ không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Hoạt động này thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và quân dân tỉnh Cà Mau trong nỗ lực sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.