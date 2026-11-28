Những chuyển biến từ nhận thức đến hành động đang tạo nền tảng để người dân chủ động phát triển kinh tế, gắn bó lâu dài với hệ sinh thái rừng ven biển.

Với cộng đồng dân cư sống dưới tán rừng ngập mặn, sinh kế và bảo vệ rừng luôn có mối quan hệ mật thiết. Khi nguồn thu nhập phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng đặt ra yêu cầu phải thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao khả năng thích ứng và sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng.

Rừng trồng trong vuông tôm.

Dự án "Rừng cho trẻ em" được triển khai tại xã Tam Giang từ tháng 3/2024, kết thúc vào cuối năm 2026, với tổng nguồn vốn hơn 13 tỷ đồng do Tổ chức Save the Children International - Văn phòng đại diện tại Việt Nam (SCI) tài trợ, phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau thực hiện.

Dự án hướng đến nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho trẻ em và cộng đồng thông qua mô hình quản lý rừng ngập mặn do chính người dân địa phương làm chủ.

Nhân rộng mô hình, cải thiện sinh kế dưới tán rừng

Một trong những kết quả nổi bật của Dự án là từng bước cải thiện hiệu quả sản xuất và thu nhập cho các hộ dân dưới tán rừng. Thông qua hỗ trợ con giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật và tập huấn quy trình nuôi, dự án đã giúp người dân dần thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, chủ động hơn trong kiểm soát môi trường nuôi và nâng cao năng suất.

Tôm nuôi dưới tán rừng trong mô hình thí điểm của Dự án.

Dự án "Rừng cho trẻ em" lựa chọn mô hình nuôi tôm nước đứng, trên cơ sở khảo sát thực tế sản xuất tại địa phương. Thay cho cách nuôi truyền thống chủ yếu xổ vuông theo con nước, ít kiểm soát môi trường, mô hình này duy trì mực nước ổn định, hạn chế xổ đập, tăng cường quản lý môi trường nuôi.

Trong giai đoạn thí điểm, dự án phối hợp cán bộ kỹ thuật, chuyên gia thuỷ sản trực tiếp hướng dẫn, theo dõi từng hộ. Từ 5 hộ ban đầu, mô hình nhân rộng lên 40 hộ, với tổng diện tích 113 ha. Sau 3 tháng nuôi, cả 5 hộ bắt đầu thu hoạch và ghi nhận thu nhập tăng gấp nhiều lần so với phương thức nuôi xổ theo con nước hằng tháng như trước đây.

Hộ ông Võ Phước Mỹ có 5 ha mặt nước thả nuôi; tôm, cua lớn nhanh, sản lượng cao. Con nước Rằm vừa qua, gia đình ông thu về hơn 20 triệu đồng, cao gấp 4 lần so với trước đây. Chia sẻ về hiệu quả, ông Mỹ cho biết: “Môi trường nước đứng ít ô nhiễm, thức ăn dồi dào hơn, tôm cua lớn nhanh, hạn chế dịch bệnh”.

Đến nay, 17 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi thuỷ sản được tổ chức, thu hút gần 500 lượt hộ dân tham gia, trong đó điểm nhấn là mô hình nuôi tôm nước đứng đang phát huy hiệu quả tích cực. Người dân không còn thả giống rồi đợi đến con nước thu hoạch; tham gia dự án, bà con nắm vững kỹ thuật cải tạo vuông, xử lý môi trường, chọn giống và kiểm soát nguồn nước.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật phù hợp với điều kiện sinh thái, đồng thời mở ra hướng phát triển sinh kế ổn định dưới tán rừng.

Tập huấn mô hình nuôi tôm nước đứng.

Đáng chú ý, người dân dần chủ động hơn quá trình nhân rộng mô hình. Sau khi được tập huấn và áp dụng thành công vào thực tế sản xuất, một số hộ đã trở thành những “người dẫn đường” trong cộng đồng, trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ khác.

Từ đó, mạng lưới chia sẻ kiến thức giữa người nuôi với nhau dần được hình thành, chủ động hỗ trợ, tạo nền tảng để mô hình được duy trì, nhân rộng sau khi dự án kết thúc.

Duy trì thành quả, hướng đến tương lai xanh

Giá trị của dự án không dừng lại ở những con số về diện tích hay năng suất. Quan trọng hơn, sinh kế được cải thiện đã tạo thêm động lực để người dân gắn bó với rừng, chủ động tham gia bảo vệ hệ sinh thái và có điều kiện chăm lo tốt hơn cho cuộc sống gia đình, việc học tập của con em.

Dự kiến kết thúc vào cuối năm 2026, Dự án "Rừng cho trẻ em" sẽ được bàn giao cho UBND xã Tam Giang tiếp nhận, kế thừa và phát huy hiệu quả. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm duy trì những kết quả đã đạt được, phát huy vai trò của chính quyền và cộng đồng trong quản lý, bảo vệ rừng.

Thu hoạch cua nuôi dưới tán rừng.

Từ hỗ trợ sinh kế đến nâng cao năng lực cộng đồng, dự án đã góp phần tạo dựng mối liên kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và bảo tồn hệ sinh thái.

Những thành quả này là nền tảng để người dân Tam Giang tiếp tục phát triển cuộc sống tán rừng, cùng gìn giữ màu xanh rừng ngập mặn cho các thế hệ mai sau./.