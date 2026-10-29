Cà Mau tạo mọi điều kiện thuận lợi khai thác đường bay đến Hà Nội

Láng nhựa mặt đường chuẩn bị hoàn thiện đường cất, hạ cánh sân bay Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo kế hoạch, Vietjet Air dự kiến vận hành tuyến bay Cà Mau-Hà Nội và ngược lại với tần suất 3 chuyến/tuần.

Chia sẻ tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Vietjet Air cho biết, việc mở tuyến bay mới đã khó nhưng việc duy trì hoạt động ổn định và lâu dài còn đối mặt với nhiều áp lực hơn.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Vietjet Air (áo sơ mi xanh, thứ 2 từ phải qua) trao đổi tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. (Ảnh HỮU TÙNG)

Hãng mong muốn tỉnh Cà Mau hỗ trợ đồng hành trong công tác quảng bá, vận động các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành ưu tiên sử dụng dịch vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chụp ảnh lưu niệm với Vietjet Air tại sảnh chính tòa nhà Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau sau buổi làm việc. (Ảnh HỮU TÙNG)

Về phía địa phương, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Sở sẵn sàng hỗ trợ tuyên truyền cho tuyến bay thông qua mạng lưới báo chí, truyền thông hợp tác. Với lợi thế đang xây dựng 2 khu du lịch quốc gia cùng mối liên kết với hơn 100 công ty lữ hành trên toàn quốc, Cà Mau có đầy đủ cơ sở để phối hợp khai thác tốt nguồn khách cho hãng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (thứ 2 từ phải qua) chủ trì buổi làm việc với Vietjet Air. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau khẳng định, Cà Mau sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Vietjet Air trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn bay tuyệt đối.

Tỉnh cũng sẽ xem xét thực tế để nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp, nhằm chia sẻ khó khăn với hãng trong giai đoạn giá nhiên liệu biến động.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân cũng đồng thời nhấn mạnh, đường bay Cà Mau-Hà Nội không đơn thuần giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa hay phát triển kinh tế-xã hội, mà còn gửi gắm niềm tin và khát vọng vươn lên của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng từ nền tảng đường bay này, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để hướng tới mở thêm nhiều tuyến kết nối Cà Mau với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và quốc tế.