Chiều 17/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), nhằm tri ân, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi họp mặt

Năm học 2025 - 2026, dù đối mặt nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành GD&ĐT tỉnh vẫn duy trì ổn định hoạt động dạy và học.

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh đã hoàn thành 37/52 nhiệm vụ, đạt 71%; sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, giảm 387 đầu mối, gần 52%, đồng thời huy động hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ học sinh khó khăn.

Khởi công xây dựng 10 trường THPT đạt chuẩn quốc gia với tổng mức đầu tư 349 tỷ đồng

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời biểu dương những nỗ lực, đóng góp của toàn ngành, đặc biệt là các thầy cô đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị; chất lượng giáo dục giữa các địa bàn chưa đồng đều và tình trạng thiếu giáo viên cục bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và Chương trình số 03 của Tỉnh ủy; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, vững chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Công bố thành lập Quỹ Khuyến tài Đất Mũi

Đặc biệt, cần quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo môi trường thuận lợi để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề.

“Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, trước hết phải chăm lo chế độ, chính sách và điều kiện làm việc để nhà giáo yên tâm cống hiến”, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.

Dịp này, UBND tỉnh công bố hoàn thành Đề án xây mới, sửa chữa nhà vệ sinh và đầu tư hệ thống nước uống sạch tại trường học; đồng thời khởi công xây dựng 10 trường THPT đạt chuẩn quốc gia với tổng mức đầu tư 349 tỷ đồng.

Tỉnh cũng công bố thành lập Quỹ Khuyến tài Đất Mũi với nguồn vốn ban đầu hơn 73 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 nhà giáo theo ủy quyền của Chủ tịch nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể trường học

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các nhà giáo tiêu biểu

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các nhà giáo tiêu biểu

Cũng tại buổi họp mặt, 4 nhà giáo được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể trường học nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 nhà giáo nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và 28 nhà giáo được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đây là sự ghi nhận đối với những cống hiến của các tập thể, cá nhân, đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ nhà giáo tiếp tục tận tâm với nghề, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.