Cà Mau tăng tốc xử lý nhà, đất dôi dư, tối ưu công năng

Tối ưu hóa công năng

Trụ sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu được chuyển công năng làm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bạc Liêu.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, trung tâm được UBND tỉnh giao 110 cơ sở nhà đất khai thác quản lý. Trên cơ sở đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã chủ động xây dựng phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức tiếp nhận, quản lý đưa các cơ sở nhà, đất đủ điều kiện vào khai thác, nhằm hạn chế tình trạng tài sản công bị bỏ trống, xuống cấp.

Đến nay, đã thông báo cho thuê đối với 59 cơ sở nhà đất ở các phường An Xuyên, Bạc Liêu, Tân Thành và Vĩnh Trạch. Hiện đã có 12 cơ sở đã được cho thuê, với tổng số tiền thu được khoảng 3,7 tỷ đồng/năm. Đối với các cơ sở còn lại, Trung tâm đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá trị còn lại và đơn giá cho thuê hoặc thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá theo quy định.

Cà Mau có 309 cơ sở nhà đất dôi dư, trong đó Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh được giao 110 cơ sở nhà đất cho thuê.

Cũng theo ông Lê Minh Phước, mức giá cho thuê cơ sở nhà đất được xác định cụ thể đối với từng cơ sở nhà đất, căn cứ vào vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, hiện trạng của tài sản, thời hạn thuê, ... để tính đơn giá cho thuê theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi có đơn giá, trung tâm công khai trong thông báo cho thuê đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trung tâm và niêm yết thông báo tại xã, phường và tại thực địa các cơ sở nhà đất để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận đăng ký thuê.

Ông Lê Minh Phước thông tin thêm, trong quá trình quản lý cho thuê đối với một số cơ sở nhà đất đơn vị gặp một số khó khăn nhất định như: Hồ sơ pháp lý, ranh giới cơ sở nhà đất, một số cơ sở bị người dân lấn chiếm,… Đối với những khó khăn này, đơn vị đang đẩy mạnh phối hợp ngành chức năng liên quan đẩy nhanh việc gỡ vướng nhằm đưa vào khai thác có hiệu quả.

Tại phường Bạc Liêu, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu Lê Việt Xô cho biết, toàn phường có 8 cơ sở nhà đất, trụ sở cơ quan dôi dư, địa phương đã xử lý điều chuyển các trụ sở làm điểm sinh hoạt tập trung cho các khóm trên địa bàn phường.

Ngoài ra, các cơ sở nhà đất dôi dư cũng được điều chuyển tập trung, mở rộng diện tích, như: Trường Mầm non Bạc Liêu (cũ) điều chuyển cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám mở rộng diện tích, Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (cũ) điều chuyển cho Trường Tiểu học Lê Thị Riêng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh Bạc Liêu (cũ) được điều chuyển cho Trường Tiểu học Kim Đồng,... nhằm tối ưu hóa công năng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động chính quyền địa phương hai cấp.

Đẩy nhanh tiến độ

Trụ sở Hội nhà báo tỉnh Bạc Liêu (cũ) được thông báo cho thuê.

Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 1.381 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó có 1.072 cơ sở tiếp tục được bố trí sử dụng, 309 cơ sở dôi dư sau sắp xếp chiếm khoảng 22,4%. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã đẩy nhanh giải pháp thực hiện xử lý tài sản công dôi dư như tập trung ban hành nhiều kế hoạch, giao ngành chức năng thực hiện khai thác và xử lý tài sản công nhằm tối ưu hóa công năng tránh lãng phí.

Ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, toàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp, chuyển đổi công năng và đưa vào sử dụng trên 68 cơ sở nhà đất, riêng đối với các cơ sở nhà đất dôi dư còn lại đã được đưa vào quản lý, khai thác bàn giao cho các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý sử dụng. Đồng thời trong tháng 8 đến 9/2026 tỉnh đã giao cho cơ quan chức năng tiến hành thông báo cho thuê nhiều cơ sở nhà đất nhằm tránh thất thoát, lãng phí.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, việc sắp xếp xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp là nhiệm vụ quan trọng, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau thực hiện chặt chẽ đúng quy định, đảm bảo tài sản không thất thoát lãng phí nhà nước. Cùng đó, việc sắp xếp, xử lý tài sản cộng dôi dư được ngành chức năng tổ chức bố trí sắp xếp cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, tiến độ xử lý khai thác tài sản dôi dư còn chậm dẫn đến hiệu quả khai thác tài sản dôi dư chưa cao.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh còn gặp một số hạn chế, như: Trình tự thủ tục liên quan công tác quy hoạch có hiện nay còn phức tạp dẫn đến việc thực hiện kéo dài làm chậm tiến độ, thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng một số cơ sở dôi dư còn vướng.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề khó khăn trên, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cũng giao trách nhiệm cho người đứng đầu các sở ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đối với kết quả xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, không để xảy ra tình trạng chủ quan, đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến tình trạng chậm trễ trong thực hiện quản lý cơ sở dôi dư làm thất thoát lãng phí.

Đối với UBND các xã, phường thực hiện phương án khai thác quản lý đối với từng cơ sở nhà đất dôi dư được giao quản lý. Các cơ sở nhà đất thuộc danh mục chuyển đổi công năng sử dụng sẽ tiến hành thực hiện thủ tục chuyển đổi công năng theo thẩm quyền, bảo đảm hoàn thiện thủ tục pháp lý về chuyển đổi công năng chậm nhất ngày 15/12/2026.