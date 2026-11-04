Cà Mau tăng tốc xử lý các dự án tồn đọng

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (đứng), cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (bìa phải) chủ trì cuộc họp lần thứ 9 của Ban chỉ đạo 600. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo báo cáo của Tổ giúp việc thuộc Ban Chỉ đạo 600, trong tổng số 72 dự án thuộc diện rà soát, theo dõi trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đến nay tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 33 dự án. Các dự án này đã được chuyển nhóm để tiếp tục theo dõi, quản lý và xử lý dứt điểm các nội dung phát sinh.

Đáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành công tác thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động 4 dự án tồn đọng kéo dài gồm: dự án Khu dân cư mật độ cao Khóm 10, thị trấn Sông Đốc; dự án Trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao; dự án Khu dân cư chợ Rau Dừa và dự án Khu triển lãm hội chợ.

Quang cảnh cuộc họp lần 9 của Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tỉnh giao các sở, ngành, địa phương khẩn trương cập nhật các khu đất này vào quy hoạch chuyên ngành để tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực trong thời gian tới.

Đối với các dự án còn khó khăn, vướng mắc, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 600 tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp, phân định rõ nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết để kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau Tăng Vũ Em (đứng) báo cáo tình hình thu hồi đất tại các dự án vướng mắc, tồn đọng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại kỳ báo cáo lần thứ 9, Tổ giúp việc đề xuất hoàn thành tháo gỡ khó khăn và chuyển 12 dự án sang nhóm 1 để cập nhật đồng bộ lên Hệ thống 751 theo đúng quy định của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 600 tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chủ trì và chỉ đạo kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 600 tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc quyết liệt và chủ động hơn nữa; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc chậm trễ trong xử lý công việc.

Các đơn vị phải tập trung rà soát, phân loại cụ thể từng dự án, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc, trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân và đề ra lộ trình xử lý dứt điểm từng trường hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh thì các cơ quan phải chủ động giải quyết ngay; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

“Việc đẩy nhanh tiến độ xử lý khó khăn cho các dự án phải bảo đảm tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, tuyệt đối không để kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh chung của tỉnh Cà Mau”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.