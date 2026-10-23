Cà Mau tăng tốc phát triển nhà ở xã hội

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP, Cà Mau được giao chỉ tiêu phát triển 4.150 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong 5 năm tới. Trong đó, 3.450 căn để bán, cho thuê mua và 700 căn để cho thuê. Cụ thể, năm 2026 hoàn thành 362 căn; năm 2027 là 938 căn; các năm 2028, 2029 và 2030, mỗi năm 950 căn.

Chủ động nguồn cung, tạo nền tảng thực hiện chỉ tiêu

Khối lượng thực hiện tăng đáng kể từ năm 2027, đòi hỏi tỉnh phải chủ động chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ các dự án ngay từ sớm.

Dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư Tân Xuyên, do Công ty Phát triển nhà tỉnh Cà Mau thực hiện, góp phần bổ sung nguồn cung cho người có thu nhập thấp.

Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, cho biết qua rà soát các dự án đã và đang triển khai, tỉnh có khả năng thực hiện chỉ tiêu 4.150 căn được Chính phủ giao.

Riêng năm 2026, trong tổng số 362 căn được giao, tỉnh đã hoàn thành 172 căn, đạt khoảng 47,5%. Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Khóm 5, Phường 1 đang thi công phần móng khối nhà NOXH.02, quy mô 210 căn. Đây là một trong những dự án được ngành xây dựng tập trung đôn đốc nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu năm nay.

Bước sang năm 2027, khi chỉ tiêu tăng lên 938 căn, nguồn cung dự kiến được bổ sung từ nhiều dự án đang hoàn thiện thủ tục. Hiện tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện 3 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 13,86 ha, quy mô 1.738 căn hộ chung cư. Các chủ đầu tư đang thực hiện những thủ tục liên quan đến bàn giao mặt bằng, ký quỹ, điều chỉnh quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Bên cạnh đó, tỉnh đã giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường Tân Thành, quy mô 414 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 508 tỷ đồng. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028, dự kiến khởi công ngày 13/12/2026.

Ông Hà Quang Hiền, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh (giữa), cùng cán bộ rà soát các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Dư Minh Hùng, các dự án này là nguồn cung quan trọng để thực hiện chỉ tiêu trong những năm tới. Ngành xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư thực hiện quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại; đồng thời thúc đẩy các dự án nhà lưu trú công nhân, phát triển quỹ nhà ở địa phương và nhà ở xã hội cho thuê.

Một yêu cầu đáng chú ý trong giai đoạn tới là phát triển nhà ở cho thuê. Với 700 căn được giao, loại hình này hướng đến đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp, công nhân, người trẻ và người lao động từ địa phương khác đến làm việc, chưa có điều kiện mua nhà.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, tỉnh sẽ rà soát, bố trí quỹ đất tại các khu vực tập trung đông công nhân, người lao động, nhất là khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đô thị có nhu cầu thuê nhà lớn. Các vị trí được ưu tiên phải thuận lợi về giao thông, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Quy mô, cơ cấu nhà ở cho thuê sẽ được tính toán phù hợp với từng dự án và nhu cầu thực tế.

Mặt bằng tổng thể một dự án nhà ở xã hội đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Để dự án nhà ở xã hội sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, bên cạnh năng lực của chủ đầu tư, cần sự phối hợp đồng bộ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, quy hoạch, đầu tư, nguồn vốn và phát triển hạ tầng.

Ông Dư Minh Hùng cho biết, những khó khăn chủ yếu hiện nay là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng còn kéo dài; một số thủ tục về đất đai, quy hoạch, đầu tư cần tiếp tục hoàn thiện. Khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nhất là tín dụng ưu đãi, còn hạn chế. Trong khi đó, giá vật liệu xây dựng, chi phí nhân công và các yếu tố đầu vào biến động, làm tăng chi phí đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả dự án.

Cán bộ Sở Xây dựng rà soát các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước thực tế này, tỉnh ưu tiên lựa chọn các khu đất sạch, có tiềm năng để mời gọi đầu tư nhà ở xã hội, đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng kết nối. Chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng theo tiến độ.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu chính sách ưu đãi, hỗ trợ chủ đầu tư tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo quy định; rà soát tình hình cung ứng vật liệu xây dựng, chủ động giải pháp ổn định nguồn cung và kiểm soát chi phí. Đối với các dự án chậm tiến độ, ngành xây dựng sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, hoàn thiện thủ tục; trường hợp không bảo đảm tiến độ, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân là hướng được Cà Mau chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định của người lao động.

Chỉ tiêu 4.150 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong 5 năm tới đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất, lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thiện thủ tục và huy động nguồn lực. Quan trọng hơn, nguồn cung phải phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người dân, người lao động.

Việc chủ động chuẩn bị quỹ đất, tháo gỡ vướng mắc và kiểm soát tiến độ từng dự án sẽ quyết định khả năng hoàn thành chỉ tiêu của tỉnh. Khi các dự án được triển khai đồng bộ, nguồn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê được bổ sung kịp thời, chính sách mới có thể phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh và ổn định đời sống người dân trên địa bàn./.