Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thị sát việc triển khai xây dựng lộ nông thôn trên địa bàn xã Quách Phẩm theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TU. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Cuộc họp nhằm đánh giá tiến độ thi công các công trình, rà soát việc bố trí, giải ngân nguồn vốn và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, trong năm 2026, toàn tỉnh có 312 tuyến đường thuộc địa bàn 62 xã, phường được đăng ký thực hiện với tổng nhu cầu vốn hơn 499 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ, bổ sung kế hoạch đầu tư công là hơn 347 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã được bổ sung hơn 218 tỷ đồng từ nguồn Xổ số kiến thiết để triển khai đề án.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau Mã Minh Tâm (đứng) nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai đề án. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Ghi nhận kết quả bước đầu đến ngày 19/11/2026, qua báo cáo của 56 xã, phường, toàn tỉnh đã hoàn thành 13 tuyến đường, đang thi công 211 tuyến và thực hiện thủ tục đầu tư đối với 90 tuyến khác. Tổng khối lượng thực hiện đạt hơn 39km đường giao thông, cùng 68 cầu nông thôn đang được triển khai xây dựng; tổng nguồn vốn đã giải ngân đạt 59,6 tỷ đồng.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau: Huỳnh Quốc Việt và Hồ Thanh Thủy (ngồi bàn ngang phía trên). (Ảnh: HỮU TÙNG).

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, quá trình triển khai chương trình vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần sớm khắc phục. Một số địa phương chưa bảo đảm điều kiện mặt bằng, khoảng lưu không theo quy định; công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ thủ tục còn chậm.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu tại cuộc họp, nhấn mạnh việc phát huy sự đồng thuận của nhân dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Về yếu tố kỹ thuật và tự nhiên, nhiều tuyến đường có cao độ nền thấp đòi hỏi khối lượng gia cố lớn; tình trạng sạt lở cùng vướng mắc hệ thống điện, nước và hạ tầng kỹ thuật làm ảnh hưởng trực tiếp đến phương án thiết kế, thi công. Ngoài ra, biến động giá vật liệu xây dựng và việc một số địa phương chưa cân đối đủ nguồn vốn cũng tác động đến tổng mức đầu tư và tiến độ giải ngân.

Các địa phương trong tỉnh Cà Mau đang quyết liệt triển khai xây dựng lộ nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Phát biểu chỉ đạo kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; tập trung rà soát cụ thể từng công trình để xác định tiến độ, vướng mắc và trách nhiệm của từng đơn vị. Đối với các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, cần khẩn trương bổ sung hồ sơ nhằm bảo đảm đủ điều kiện triển khai thi công.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 16NQ/TU chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: HỮU TÙNG).

Thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương trong tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để tháo gỡ nút thắt về mặt bằng, giải pháp kỹ thuật, nguồn vốn, đồng thời xây dựng kế hoạch thi công và giải ngân chi tiết.

Chấn chỉnh những đơn vị thực hiện chưa đạt yêu cầu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh, cần kiểm điểm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, quy trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đăng ký công trình nhưng chậm triển khai làm ảnh hưởng tiến độ chung của đề án…