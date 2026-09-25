Cà Mau tăng kỳ sát hạch lái xe để phục vụ người dân tốt hơn

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2026, toàn tỉnh Cà Mau tổ chức 7 kỳ sát hạch mô tô và 6 kỳ sát hạch ô tô, với tổng số gần 7.000 hồ sơ. Trong đó, có 2.278 hồ sơ mô tô và 4.630 hồ sơ ô tô. Các trường hợp được bố trí sát hạch gồm học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, đủ điều kiện dự thi; người vắng hoặc chưa đạt yêu cầu tại các kỳ sát hạch trước; người có GPLX quá thời hạn sử dụng có nhu cầu thi lại các hạng A1, A, B, C1 và C.

Cán bộ Phòng CSGT hướng dẫn công dân kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các nội dung kỳ sát hạch GPLX.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, kinh phí và điều chỉnh lịch sát hạch phù hợp với nhu cầu thực tế. Trong tháng 10, dự kiến có 3 kỳ sát hạch được tổ chức vào thứ Bảy, Chủ nhật, tạo thêm điều kiện để người dân, nhất là những trường hợp đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên về quê trong thời gian ngắn, có thể tham gia sát hạch thuận lợi hơn.

Công dân thực hiện phần thi thực hành trong kì sát hạch GPLX mô tô.

Cơ quan chức năng rà soát, xác định chính xác số học viên đủ điều kiện; tổng hợp danh sách thí sinh vắng, chưa đạt yêu cầu và các trường hợp GPLX quá hạn để chủ động bố trí sát hạch lại. Phòng CSGT phối hợp các trung tâm sát hạch kiểm tra, niêm phong hệ thống thiết bị, phần mềm theo quy định của Bộ Công an và hướng dẫn của Cục CSGT.

Các cơ sở đào tạo lái xe, lực lượng CSGT yêu cầu chủ động phối hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách học viên đủ điều kiện gửi về trước ít nhất 7 ngày làm việc. Các cơ sở đồng thời tăng cường ôn luyện kỹ năng thực hành, kiến thức pháp luật về TTATGT và đạo đức người lái xe, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đầu ra.

Cán bộ Phòng CSGT hướng dẫn công dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic trước khi tham gia kỳ sát hạch.

Ông Trần Văn Tám, Giám đốc Trung tâm sát hạch GPLX Khang Minh cho biết: “Trung tâm chủ động bố trí nhân lực, tăng ca khi cần thiết để đáp ứng số lượng thí sinh tăng cao, nhất là trong các đợt cao điểm”.

Cùng với việc tăng số kỳ sát hạch, Công an Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giải quyết thủ tục liên quan đến GPLX. Trong quá trình sát hạch, thí sinh được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic để theo dõi tiến độ, kết quả thi và tình trạng xử lý hồ sơ. Việc cập nhật thông tin thường xuyên giúp người dân chủ động theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ, hạn chế việc phải đi lại hoặc liên hệ nhiều lần.

Đáng chú ý, việc cấp và sử dụng GPLX điện tử trên thiết bị di động cũng góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng, tích hợp và đồng bộ thông tin trên các nền tảng số

Việc chủ động tăng số kỳ sát hạch, linh hoạt bố trí lịch thi và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đang giúp Công an Cà Mau đáp ứng kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân, nhất là trong thời điểm số lượng hồ sơ tăng cao. Qua đó, không chỉ góp phần giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính mà còn bảo đảm công tác sát hạch, cấp GPLX được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.