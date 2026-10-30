Cà Mau tăng cường phòng, chống bệnh não mô cầu

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các địa điểm ghi nhận ca bệnh, các cơ sở điều trị và làm việc với Sở Y tế tỉnh. Nội dung giám sát tập trung vào công tác đáp ứng, kiểm soát bệnh não mô cầu tại cộng đồng, trường học và những nơi tập trung đông người. Đồng thời, kiểm tra công tác phát hiện, tiếp nhận, điều trị ca bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Cà Mau báo cáo tình hình điều trị bệnh não mô cầu tại đơn vị.

Đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, hướng dẫn kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị bệnh não mô cầu.

Nhận định tình hình dịch bệnh thời gian tới còn diễn biến phức tạp, PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng đề nghị Sở Y tế Cà Mau ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch trong cộng đồng. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, thuốc và nâng cao năng lực chuyên môn để chẩn đoán sớm, phát hiện, điều trị ca bệnh kịp thời.

PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác cũng đề nghị ngành Y tế tăng cường tập huấn kiến thức cho toàn hệ thống về các dấu hiệu nhận biết sớm bệnh; thiết lập cơ chế báo cáo nhanh để kịp thời xử trí, điều tra các ca nghi ngờ, thực hiện xử trí ban đầu và chuyển tuyến an toàn, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cần đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch nhằm nâng cao nhận thức, vận động người dân chủ động tham gia phòng bệnh ngay tại gia đình.

Bác sĩ CKII Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, chỉ đạo y tế các địa phương tập trung kiểm soát dịch bệnh.

Bệnh não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết mũi, họng của người nhiễm vi khuẩn não mô cầu. Đây là bệnh nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả.

Hiện mầm bệnh não mô cầu đã lưu hành tại địa phương. Ngành Y tế Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, sát khuẩn mũi họng, đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tiếp xúc với người bệnh và tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.