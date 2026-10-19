Cà Mau tăng cường kiểm soát vi phạm pháp luật về môi trường

Ngày 19/10, Đoàn công tác Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) do Đại tá Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng, làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm về môi trường tại Công an tỉnh Cà Mau.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Viết Phương yêu cầu lực lượng công an chủ động nắm chắc địa bàn, lĩnh vực quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở, không để kéo dài hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cần xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ tính chất, mức độ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, bảo đảm xử lý khách quan, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt hành vi vi phạm.

Đồng chí Phó Cục trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý vi phạm đã xảy ra sang chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ; tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan chuyên ngành và chính quyền địa phương, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đại tá Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Là địa phương có thế mạnh về kinh tế biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản, Cà Mau đặt ra yêu cầu cao trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, gắn với sinh kế người dân và phát triển bền vững.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh đã xử phạt hành chính 12 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, liên quan 12 đối tượng, với tổng số tiền hơn 829 triệu đồng.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác tập trung đánh giá việc triển khai các chủ trương, quy định pháp luật và chỉ đạo của Bộ Công an; công tác nắm, dự báo tình hình, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, xác minh, xử lý vi phạm và phối hợp giữa các lực lượng chức năng.

Những khó khăn, vướng mắc và nội dung cần khắc phục cũng được trao đổi, làm rõ nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đại tá Châu Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, khẳng định Công an tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, rà soát toàn diện các mặt công tác, phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng nắm tình hình, chủ động đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; tăng cường phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương, bảo đảm xử lý kịp thời, đúng quy định.

Thông qua đợt kiểm tra, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương pháp tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn môi trường sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.