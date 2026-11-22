Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) từ ngày 21 đến 25/11, hiện đã có hàng chục ngàn người dân, doanh nghiệp tham gia gia trưng bày sản phẩm với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên ngành, quảng bá biểu diễn các chương trình văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực.

Tôm Cà Mau đang chế biến tại các nhà máy để xuất khẩu sang các nước châu Âu.

Theo ban tổ chức, là địa phương có diện tích nuôi tôm lớn lớn nhất cả nước, với hơn 427.000 ha. Cà Mau sở hữu nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên và hệ sinh thái đặc trưng nguồn nước mặn. lợ, ngọt và rừng ngập mặn, lợ. Những mô hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng, tôm - lúa và nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao không chỉ tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Qua nhiều năm phát triển, con tôm đã trở thành ngành hàng chủ lực, gắn với sinh kế của đông đảo người dân và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy hải sản và xuất khẩu ngày càng phát triển mạnh mẽ, từng bước đưa thương hiệu tôm Cà Mau đến với nhiều thị trường thế giới khắp năm châu.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành tôm cũng đứng trước áp lực phải đổi mới phương thức sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì vậy, festival lần này được kỳ vọng tạo thêm diễn đàn để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người sản xuất cùng trao đổi giải pháp, hướng đến phát triển ngành tôm theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Với khoảng 350 gian hàng, festival giới thiệu các sản phẩm tôm, thủy sản, sản phẩm OCOP, công nghệ nuôi trồng, chế biến và những thành tựu nổi bật của ngành. Không gian trưng bày còn là nơi để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và tiếp cận người tiêu dùng.

Điểm nhấn của festival là các hoạt động hội nghị, hội thảo và kết nối giao thương, trong đó có hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Định vị lại ngành tôm”. Đây là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý đánh giá thực trạng, nhận diện khó khăn, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của ngành hàng.

Nông dân thu hoạch tôm nước lợ.

Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu công nghệ, tham quan vùng nuôi và cơ sở chế biến góp phần thúc đẩy liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp và đơn vị phân phối. Qua đó, từng bước hình thành chuỗi sản xuất khép kín, giảm khâu trung gian và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đáng chú ý, việc giới thiệu các giải pháp khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong nuôi trồng và chế biến thủy sản cho thấy yêu cầu cấp thiết của việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Từ quản lý môi trường ao nuôi, kiểm soát dịch bệnh đến truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, festival còn dành không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và ẩm thực từ tôm, cua. Đây là cơ hội để các sản phẩm đặc trưng của Cà Mau tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng, đồng thời kết nối phát triển ngành thủy sản với du lịch và dịch vụ.

Cùng với các hoạt động kinh tế, festival còn mang đến nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, góp phần giới thiệu bản sắc vùng đất và con người Cà Mau. Các hoạt động như: đêm hội văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau, liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ lần thứ II, quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua và các chương trình biểu diễn nghệ thuật tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân, du khách.

Thu hoạch tôm công nghệ cao tại Cà Mau.

Thông qua sự kết hợp giữa xúc tiến thương mại, văn hóa và du lịch, Cà Mau kỳ vọng khai thác tốt hơn tiềm năng của các sản phẩm đặc trưng, tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương. Festival cũng là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất cực Nam với hệ sinh thái rừng ngập mặn, những vùng nuôi tôm sinh thái và nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II không chỉ dừng lại ở một sự kiện quảng bá sản phẩm mà còn hướng đến mục tiêu kết nối các nguồn lực, mở rộng thị trường và thúc đẩy đổi mới ngành hàng chủ lực. Từ những giá trị được tạo dựng qua nhiều thế hệ, con tôm Cà Mau đang được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế, nâng cao giá trị trên thị trường quốc tế, góp phần cải thiện đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh nhà.