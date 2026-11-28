Tái thiết không gian ven sông đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của Cà Mau trước vòng xoáy ngập úng, sạt lở và sụt lún nền đất. Qua Đề án chống ngập úng kết hợp chỉnh trang, di dời nhà ở ven sông tại các đô thị trung tâm vừa được triển khai, Cà Mau kỳ vọng mở lối cho những dòng chảy hồi sinh, tạo môi trường sống an toàn, bền vững cho người dân trước những tác động khó lường từ thiên nhiên.

Giai đoạn 2026-2030, Cà Mau thực hiện đề án chống ngập úng kết hợp chỉnh trang đô thị, phấn đấu giảm từ 60 đến 80% tình trạng ngập úng tại các điểm nóng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Gỡ nút thắt nơi vùng trũng

Nằm ở tận cùng lưu vực sông Mê Công với ba mặt giáp biển và hệ thống sông ngòi chằng chịt, Cà Mau đối diện với một thực tế khắc nghiệt về địa chất và thủy văn.

Theo số liệu quan trắc từ Viện Mekong (Đại học Cần Thơ), trong khi mực nước biển ven bờ tăng trung bình từ 3,5 đến 4mm mỗi năm thì tốc độ sụt lún nền đất tại các đô thị lên tới 2,5 đến 4,5cm mỗi năm. Tiến sĩ Hồng Minh Hoàng, Viện Mekong phân tích: “Sự cộng hưởng của tình trạng hạ thấp nền đất tự nhiên, triều cường dâng cao từ cả Biển Đông lẫn biển Tây cùng những trận mưa cực đoan đã khiến ngập úng đô thị Cà Mau vượt khỏi quy luật mùa vụ, xuất hiện quanh năm kể cả trong mùa khô hay gió chướng”.

Tại hai cụm đô thị trung tâm của tỉnh sau hợp nhất là đô thị Cà Mau và đô thị Bạc Liêu, ngập úng đan xen sạt lở bờ sông đang tạo thành “vòng tác động kép” đầy rủi ro. Tập quán cư trú bám sông rạch lâu đời, cùng sự phát triển tự phát đã dẫn tới tình trạng hàng nghìn căn nhà sàn tạm bợ, công trình cơi nới lấn chiếm mặt nước, làm mất hành lang bảo vệ bờ và thu hẹp tiết diện dòng chảy.

Theo Thạc sĩ Trần Văn Hùng, Trường Bách khoa (Đại học Cần Thơ), thực trạng này khiến mưa lớn không thể thoát nước nhanh ra sông rạch mà dồn ứ tại các vùng trũng nội ô, gây ngập sâu kéo dài. Ngược lại, việc ngâm nước lâu ngày làm suy giảm nghiêm trọng sức chịu tải của nền đất yếu, kích hoạt những vụ sạt lở bất ngờ cuốn trôi nhà cửa và hạ tầng ngay cả khi triều rút mạnh.

Thống kê của Sở Xây dựng cho thấy, giai đoạn 2021-2025, tần suất ngập sâu từ 20 đến 40cm trên nhiều tuyến đường nội thị đã tăng khoảng 25-30%. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận tới 93 vụ sạt lở bờ sông, và bình quân mỗi năm mất đi hơn 400ha đất tự nhiên, rừng phòng hộ…

Mưa lớn gây ngập nặng vùng đô thị Cà Mau (khu vực thuộc phường An Xuyên) hồi cuối tháng 10/2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để hóa giải chuỗi rủi ro hệ thống này, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 02365/QĐ-UBND (ngày 30/12/2025) phê duyệt Đề án thực hiện các giải pháp chống ngập úng, kết hợp chỉnh trang, di dời nhà ở ven sông tại các đô thị trung tâm và Kế hoạch hành động số 545/KH-UBND (ngày 10/9/2026). Các văn bản này xác lập mục tiêu chiến lược: Phòng, chống ngập úng phải gắn liền với phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu theo tinh thần Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 19/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đề án, giai đoạn 2026-2030, Cà Mau phấn đấu giảm từ 60 đến 80% tình trạng ngập úng tại các điểm nóng, đồng thời di dời 100% hộ dân khỏi khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm và những vị trí cản trở dòng chảy. Quy mô di dời dự tính hơn 12.000 hộ dân, trong đó đô thị Cà Mau khoảng hơn 5.170 hộ và đô thị Bạc Liêu khoảng hơn 750 hộ. Toàn bộ hành lang ven sông sau giải tỏa sẽ được trả lại không gian tự nhiên, kết hợp xây dựng bờ kè chống sạt lở, nâng cấp thoát nước và hình thành các công viên xanh, hồ điều hòa phục vụ cộng đồng.

Kiến tạo hạ tầng xanh

Với tổng nhu cầu vốn đầu tư hơn 35.280 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030, Cà Mau dự kiến bố trí hơn 23.193 tỷ đồng, riêng kinh phí di dời nhà ở ven sông chiếm hơn 14.210 tỷ đồng. Đối với một địa phương còn nhiều khó khăn như Cà Mau, nguồn vốn lớn này đặt ra thách thức không nhỏ về huy động nguồn lực và phương thức quản trị.

Cũng vì lẽ đó, tại hội nghị triển khai đề án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử, đã nhấn mạnh quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ và chính quyền tỉnh trong công cuộc tái thiết, chỉnh trang đô thị. Về giải pháp kỹ thuật cốt lõi, lãnh đạo tỉnh quán triệt chuyển tư duy từ “ngăn triều triệt để” sang “kiểm soát triều linh hoạt”, tuyệt đối không “đóng kín cửa” với thiên nhiên.

Trên tinh thần đó, Cà Mau sẽ xây dựng quy trình vận hành liên ngành dựa trên công nghệ quan trắc tự động: đóng cống ngăn triều khi xuất hiện tổ hợp bất lợi mưa lớn gặp triều cường để bảo vệ vùng lõi đô thị, nhưng linh hoạt mở cống điều tiết khi điều kiện cho phép nhằm duy trì lưu tốc dòng chảy, tháo chua rửa phèn và dẫn nước mặn, lợ phục vụ vùng nuôi trồng thủy sản ven đô, kiên quyết không để xảy ra cảnh “đô thị hết ngập” nhưng “nông dân mất sinh kế”.

Giám đốc Sở Xây dựng Mã Minh Tâm cho biết, tỉnh sẽ áp dụng bắt buộc mô hình thoát nước bền vững (SUDS) đối với mọi dự án phát triển đô thị mới. Các chủ đầu tư phải tự bố trí quỹ đất xây dựng hồ điều hòa, sử dụng vật liệu thấm nước, không chấp thuận các dự án “bê-tông hóa” bề mặt và xả thẳng nước mưa ra cống chung. Song song đó, Cà Mau đẩy mạnh xã hội hóa theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư các nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các phường Tân Thành, Lý Văn Lâm, Bạc Liêu, đồng thời hoàn thiện danh mục dự án gắn với tiêu chí biến đổi khí hậu để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi quốc tế (ODA) từ Ngân hàng Thế giới, GIZ, JICA… cho các công trình cống kiểm soát triều lớn và hệ thống cảnh báo ngập thông minh. “Đối với quỹ đất sạch ven sông sau di dời và các trụ sở dôi dư, tỉnh yêu cầu quản lý chặt chẽ, kiên quyết chống tái lấn chiếm, đồng thời đấu giá quyền sử dụng đất tại những vị trí có lợi thế thương mại để tạo nguồn thu tái đầu tư trực tiếp cho hạ tầng đê, kè”, ông Mã Minh Tâm chia sẻ thêm.

Trong công tác di dời và tái định cư, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Cà Mau là việc gì cấp bách phải làm ngay, tuyệt đối không để người dân tiếp tục sinh sống tại các khu vực sạt lở cao, mất an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Sử khẳng định: “Chính quyền cơ sở tại các phường thuộc đô thị Cà Mau và đô thị Bạc Liêu được giao nhiệm vụ tập trung cao độ cho giải phóng mặt bằng, chuẩn bị tốt các khu tái định cư đồng bộ hạ tầng gắn với đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm để người dân an cư và ổn định sinh kế lâu dài”.

Sự phân công trách nhiệm rõ ràng, cùng những cơ chế đột phá về nguồn lực sẽ là đòn bẩy để đề án sớm đi vào thực tiễn. Khi thể chế đồng bộ, dòng chảy thông suốt và sinh kế người dân được bảo đảm, Cà Mau sẽ định hình nên những đô thị sông nước an toàn, đáng sống.