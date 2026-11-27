Sáng 27/11, ghi nhận tại khu vực cầu Cái Dầy trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau), hai biển báo chỉ dẫn giao thông ghi sai địa danh đã được sửa chữa, điều chỉnh đúng tên đơn vị hành chính hiện nay.

Cụ thể, hướng từ tỉnh Sóc Trăng (cũ) về phường Bạc Liêu, biển báo đặt cách cầu Cái Dầy khoảng 100m chỉ dẫn đi thẳng đến trung tâm phường Bạc Liêu 6km, rẽ trái đến “xã Gia Hội” 13km. Sau khi khắc phục, tên “xã Gia Hội” được thay bằng “xã Hưng Hội”, khoảng cách chỉ dẫn vẫn giữ nguyên.

Hai biển báo giao thông đã được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau sửa chữa đúng địa danh.

Ở chiều ngược lại, biển báo dành cho phương tiện lưu thông từ phường Bạc Liêu qua cầu Cái Dầy, chỉ dẫn đi thẳng đến Sóc Trăng (cũ) 45km, rẽ phải đến “xã Gia Hội” 13km, cũng đã được điều chỉnh thành “xã Hưng Hội”.

Trước đó, ngày 25/11, Báo CAND đăng tải bài viết “Biển báo sai địa danh, gây khó cho người đi đường”, phản ánh bất cập tại hai biển báo trên. Theo đó, “Gia Hội” không phải là tên một đơn vị hành chính cấp xã hiện nay mà là tên một ấp thuộc xã Hưng Hội.

Việc sử dụng tên địa danh không đúng trên biển báo chỉ dẫn có thể khiến người tham gia giao thông, đặc biệt là người từ địa phương khác đến, gặp khó khăn trong việc xác định hướng đi, điểm đến, thậm chí dẫn đến nhầm lẫn khi tìm kiếm địa chỉ.

Việc cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau nhanh chóng khắc phục ngay sau phản ánh của Báo CAND thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong tiếp nhận, xử lý những bất cập từ thực tiễn, góp phần bảo đảm hệ thống biển báo giao thông đồng bộ, chính xác, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.