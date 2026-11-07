Cà Mau sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

* Đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đã đến dự Ngày hội tại ấp Trần Hợi, Xã Trần Văn Thời. Đây là một trong 64 ấp, khóm được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng bằng khen và được chọn tổ chức ngày hội điểm.

Các đại biểu và khách mời tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Trần Hợi.

Ấp Trần Hợi hiện có 733 hộ dân, trong đó có 23 hộ đồng bào dân tộc Khmer. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng màu và chăn nuôi. Toàn ấp hiện còn 4 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo.

Trong năm qua, ấp đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 94,5%; vận động xây mới và sửa chữa 3 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Công tác chuyển đổi số được người dân tích cực hưởng ứng, với 88,7% số hộ sử dụng ứng dụng số và 89% số hộ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Người dân và cựu chiến binh tham dự Ngày hội, thể hiện sự đồng thuận, hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2027.

Với quyết tâm xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, cán bộ và Nhân dân ấp Trần Hợi tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2027. Trong đó, ấp phấn đấu hỗ trợ 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; vận động ít nhất 70% hộ dân trồng hàng rào cây xanh, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, phấn đấu bảo đảm 100% người dân được tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, chính quyền số và các ứng dụng thiết thực phục vụ đời sống.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đặng Trí Thủ, Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời, nhấn mạnh phương châm: “Mỗi người dân một việc làm tốt – mỗi gia đình một hành động đẹp – mỗi khu dân cư một mô hình thiết thực”.

Theo đồng chí, những việc làm cụ thể như giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng cây, trồng hoa; xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; chấp hành pháp luật; giúp đỡ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các mô hình tự quản sẽ góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, giàu tình người.

Đồng chí cũng đề nghị địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự và từng bước triển khai hiệu quả mô hình “ấp số”, giúp người dân tiếp cận các tiện ích số thiết thực.

Người dân hào hứng tham gia các trò chơi dân gian tại phần hội.

Dịp này, đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trao bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Ban Công tác Mặt trận ấp Trần Hợi.

Nhiều tập thể, gia đình tiêu biểu cũng được biểu dương, khen thưởng. Toà án Nhân dân khu vực 3 - Cà Mau hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo tỉnh và địa phương trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần động viên người dân vươn lên trong cuộc sống, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (bên phải), trao bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho Ban Công tác Mặt trận ấp Trần Hợi.

Đồng chí Đặng Trí Thủ, Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời (thứ ba từ phải sang), trao quà cho các hộ gia đình và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Trần Hợi.

Bà Lưu Xông Pha, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Trần Văn Thời, trao giấy khen cho cá nhân có thành tích tích cực trong phong trào thi đua tại địa phương.

* Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã đến dự chung vui Ngày hội với bà con Nhân dân ấp Thạnh Phú, Xã Lương Thế Trân.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và công tác xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Thanh Triều ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của địa phương, tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và những ý kiến đóng góp thẳng thắn của các cựu chiến binh và người dân ấp Thạnh Phú.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại ngày hội.

Ấp Thạnh Phú hiện có 882 hộ, với hơn 4.300 nhân khẩu; trong đó có 4 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Toàn ấp có 860 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, chiếm 97,5%.

Thời gian qua, người dân trong ấp tích cực đóng góp ngày công, kinh phí sửa chữa 1.200 m đường giao thông, xây dựng 1 cầu nông thôn, 2 cống và phát quang 15 km đường. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, với 150 phần quà trao tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời vận động xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng trị giá 160 triệu đồng.

Đoàn viên, thanh niên ấp Thạnh Phú tham gia trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Đồng chí Lê Thanh Triều nhấn mạnh, sau khi hợp nhất và kiện toàn tổ chức, Xã Lương Thế Trân cần tiếp tục ổn định bộ máy, bám sát quy hoạch, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương để nâng cao giá trị mô hình sản xuất lúa - tôm; đồng thời đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, hướng đến mục tiêu xây dựng xã trở thành phường trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và Nhân dân Xã Lương Thế Trân nói chung, ấp Thạnh Phú nói riêng tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại, thu gom rác thải tại hộ gia đình; duy trì trồng, chăm sóc cây xanh và chung sức hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, tạo diện mạo mới cho địa phương.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và UBND Xã Lương Thế Trân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư; đồng thời trao quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thanh Triều trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho Ban Công tác Mặt trận ấp Thạnh Phú vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Đồng chí Lê Thanh Triều trao quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Thạnh Phú.

Ông Lê Quốc Duy, Chủ tịch UBND Xã Lương Thế Trân (thứ ba từ phải sang), trao quà của Đảng uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Thạnh Phú.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đến chung vui Ngày hội với bà con Nhân dân ấp Tân Tiến, xã Tân Ân. Đây là địa bàn được Đảng uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Ân chọn tổ chức Ngày hội điểm.

Đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 tại ấp Tân Tiến, xã Tân Ân.

Ấp Tân Tiến được thành lập vào tháng 6/2026, có diện tích tự nhiên hơn 20 km², với 664 hộ và 2.631 nhân khẩu. Thời gian qua, Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể đã tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng khởi sắc.

Nổi bật trong công tác xây dựng khu dân cư là đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao; tinh thần tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó. Hiện toàn ấp chỉ còn 5 hộ nghèo. Hệ thống giao thông nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, với hơn 35 km đường được xây dựng. Các mô hình kinh tế như nuôi tôm hai giai đoạn, nuôi cua tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh phát triển kinh tế, ấp Tân Tiến còn chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư. Thông qua mô hình bản đồ số khu dân cư và nhóm Zalo cộng đồng, người dân từng bước tiếp cận thông tin địa phương, trao đổi tình hình sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đây là hướng đi thiết thực, góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, từng bước hình thành cộng đồng số ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và người dân ấp Tân Tiến đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ấp Tân Tiến đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Văn Sử đề nghị thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường bám sát cơ sở, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò chủ thể của người dân, lấy sự đồng thuận và sức dân làm nền tảng cho phát triển địa phương.

Ông Trần Văn Thống, người dân ấp Tân Tiến, đóng góp ý kiến tại ngày hội, mong muốn cán bộ địa phương tiếp tục gần dân, sát dân.

Chị Trần Ngọc Hân, người dân ấp Tân Tiến, đóng góp ý kiến về việc phát huy hiệu quả nhóm Zalo cộng đồng trong kết nối, chia sẻ thông tin.

Tại ngày hội, người dân cũng tham gia biểu quyết các chỉ tiêu phát triển kinh tế của ấp năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Cũng tại ngày hội, UBND tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ và Nhân dân ấp Tân Tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; UBND xã Tân Ân trao giấy khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào.

Dịp này, tỉnh Cà Mau, xã Tân Ân và các mạnh thường quân trao tổng cộng 15 phần quà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Địa phương cũng hỗ trợ kinh phí tổ chức ngày hội điểm cho ấp Tân Tiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử trao quà của tỉnh tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Tân Tiến.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Tân Ân, trao quà của địa phương tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Tân Tiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể ấp Tân Tiến vì có thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

* Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đã đến dự chung vui Ngày hội cùng với chính quyền địa phương và người dân trong ấp Gia Hội, xã Hưng Hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm qua.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 tại ấp Gia Hội, xã Hưng Hội.

Ấp Gia Hội hiện có 736 hộ với hơn 3.450 nhân khẩu, trong đó còn 15 hộ cận nghèo, không còn hộ nghèo. Trong năm, địa phương đã vận động xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ cận nghèo. Có hơn 600 hộ đăng ký thực hiện 5 tiêu chí gia đình đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt trên 97%.

Bên cạnh đó, người dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại ấp Gia Hội, xã Hưng Hội.

Dịp này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận ấp Gia Hội vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

UBND xã Hưng Hội khen thưởng 30 hộ gia đình tiêu biểu có thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng trao nhiều suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (bên phải), trao bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận ấp Gia Hội.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Hội.

Ông Trương Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội (thứ ba từ trái sang), trao giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu có thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Đồng chí Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, đến dự và chung vui Ngày hội với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Ấp 8, xã Khánh Bình.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Ấp 8, xã Khánh Bình, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, địa phương cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân.

Ấp 8, xã Khánh Bình có 521 hộ, với 2.140 nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc Khmer có 177 hộ, với 766 nhân khẩu. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của Nhân dân, khu dân cư đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do người dân Ấp 8, xã Khánh Bình biểu diễn.

Nổi bật, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được người dân hưởng ứng tích cực thông qua các hoạt động chỉnh trang nhà cửa, xây dựng hàng rào, trồng hoa, cây xanh, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Công tác chăm lo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; 100% người dân được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo diện xã An toàn khu.

Trong năm, địa phương vận động xây dựng mới 2 căn nhà cho hộ nghèo và cận nghèo, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, góp phần giúp các hộ, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer, vươn lên trong cuộc sống, từng bước ổn định kinh tế gia đình. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đồng chí Lâm Hồ Sỹ phát biểu tại ngày hội, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lâm Hồ Sỹ biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân Ấp 8, xã Khánh Bình đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tình làng nghĩa xóm, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tạo sự đồng thuận, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao tặng 5 suất quà; lãnh đạo xã Khánh Bình trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Chi bộ Chính quyền Ấp 8 vận động trong ấp trao tặng 15 phần quà, mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên bà con vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng uỷ xã Khánh Bình (thứ tư từ trái sang), tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại ngày hội, qua đó lan toả tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tích cực tham gia các phong trào thi đua ở khu dân cư.

Ông Phan Văn Hanh, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Cà Mau (thứ ba từ trái sang), trao hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Ấp 8.

Đồng chí Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao giấy khen cho tập thể Ấp 8, xã Khánh Bình.

Người dân tham gia các trò chơi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các sản phẩm do bà con sản xuất được trưng bày tại ngày hội.

Mộng Thường - Phong Nguyên - Tú Quyên - Nhật Minh - Chí Hiểu - Lữ Tiến - Hoàng Nam - Thuỳ Dung - Minh Hải - Hoàng Vũ