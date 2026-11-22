Ngày 22/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND xã Thới Bình tổ chức Giải đua vỏ máy composite mở rộng năm 2026. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời hưởng ứng Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Giải đua vỏ máy composite mở rộng năm 2026 tại Cà Mau quy tụ hơn 100 vận động viên tham gia.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 100 vận động viên thuộc hơn 20 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, gồm Cà Mau, TP Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp và Tây Ninh.

Các tay đua tranh tài ở cự ly 800m theo thể thức đối kháng, loại trực tiếp, sử dụng vỏ máy composite gắn động cơ 20HP.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các tay đua lập tức tăng tốc, rẽ sóng trên mặt sông, tạo nên những màn tranh tài quyết liệt. Tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả hai bên bờ sông Trẹm góp phần làm không khí giải đấu thêm sôi động.

Hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh Cà Mau đến theo dõi giải đua.

Lần đầu trực tiếp theo dõi một giải đua vỏ lãi, bà Hữu Văn Tâm (ngụ xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau) hào hứng chia sẻ: "Giải đua rất hấp dẫn và tạo không khí vui tươi cho bà con vùng quê.

Các tay lái điều khiển vỏ máy 'chạy như bay', lướt sóng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã về đích. Nếu lần sau địa phương tiếp tục tổ chức, tôi sẽ tiếp tục cùng gia đình và rủ thêm bạn bè đến xem và trải nghiệm văn hóa địa phương".

Là một trong những vận động viên tham gia tranh tài, anh Phan Nhật Đặng (ngụ xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cho biết, qua các đợt tập luyện và chạy thử, anh nhận thấy các đội đến từ nhiều tỉnh, thành phố có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, lực lượng vận động viên cũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

"Với tư cách là vận động viên tham gia thi đấu đại diện tỉnh Cà Mau, tôi nỗ lực tranh tài với tinh thần quyết tâm, trung thực và cao thượng. Giải đua năm nay tạo điều kiện để anh em giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm", anh Đặng chia sẻ.

Ông Từ Hoàng Ân, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc giải đấu.

Phát biểu khai mạc giải đấu, ông Từ Hoàng Ân, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, sự kiện không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là dịp để các vận động viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giao lưu, cọ xát và trao đổi kinh nghiệm thi đấu.

Thông qua giải đấu, địa phương hướng đến bảo tồn, phát huy nét văn hóa sông nước đặc trưng của Cà Mau nói riêng và miền Tây Nam Bộ nói chung. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh dòng sông Trẹm hiền hòa, giàu giá trị lịch sử, văn hóa đến đông đảo du khách.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức vận động các doanh nghiệp trao tặng nhiều phần quà cho gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thới Bình. Giải đấu bế mạc và trao thưởng cho các đội đạt thành tích cao ngay trong ngày 22/11.