Cà Mau số hóa dữ liệu quy hoạch, đẩy mạnh áp dụng BIM

Xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và hiện đại hóa ngành Xây dựng, tỉnh Cà Mau đang tích cực triển khai lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM), từng bước số hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Sở Xây dựng Cà Mau.

Chủ động áp dụng BIM trong đầu tư xây dựng

Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định tại Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng Cà Mau đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn.

Từ năm 2025, việc áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình mới từ cấp II trở lên ngay từ giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Dữ liệu BIM được cơ quan chuyên môn sử dụng trực tiếp để thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu, tập trung vào các nội dung cốt lõi như: quy mô hình khối, kết cấu chính, tổ chức không gian, hệ thống kỹ thuật, tính tuân thủ quy chuẩn - tiêu chuẩn và xử lý xung đột kỹ thuật.

Theo ông Lê Thành Huấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau, để chuẩn bị lực lượng thực thi, Sở đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời liên kết với các tổ chức chuyên môn uy tín nhằm nâng cao năng lực thẩm định bản vẽ và đánh giá dữ liệu BIM cho đội ngũ công chức, viên chức chuyên ngành.

Sở Xây dựng Cà Mau đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng trên nền tảng GIS vào vận hành.

Minh bạch hóa dữ liệu quy hoạch trên nền tảng GIS

Một trong những bước tiến nổi bật trong công tác chuyển đổi số của Cà Mau là việc đưa Hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng trên nền tảng GIS (tại địa chỉ quyhoach.camau.gov.vn) vào vận hành. Hệ thống này cho phép người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư dễ dàng tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến một cách công khai, minh bạch.

Thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, địa phương tuân thủ nghiêm ngặt thời hạn công bố công khai các đồ án quy hoạch được duyệt trong vòng 15 ngày trên cổng thông tin điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch.

Hiện Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu đồ án còn hiệu lực để cập nhật đồng bộ lên hệ thống số, bảo đảm thông tin chính xác, dễ tiếp cận và tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đối với hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tránh đầu tư trùng lặp, Cà Mau chủ động dừng dự án riêng lẻ của địa phương để chờ tích hợp, kết nối thống nhất theo khung cơ sở dữ liệu chung do Bộ Xây dựng đang xây dựng cho toàn quốc.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau Lê Thành Huấn cho biết, đi đôi với công tác quản lý dữ liệu, Sở đang rà soát 7 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thẩm định công trình, dự án. Các thủ tục này có thành phần hồ sơ phức tạp, dung lượng bản vẽ lớn, Sở đang tích cực đề xuất Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Cà Mau các giải pháp tái cấu trúc quy trình.

Hướng đi trọng tâm là cắt giảm các đầu mục hồ sơ giấy, thay thế bằng việc khai thác trực tiếp dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Tỉnh cam kết không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các thông tin đã có sẵn và còn giá trị trên hệ thống số.

"Vấn đề an toàn thông tin mạng được đặc biệt quan tâm. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng Cà Mau đã được UBND tỉnh phê duyệt cấp độ an toàn thông tin, đi kèm Quy chế đảm bảo an ninh mạng do Sở ban hành, giúp hệ thống vận hành thông suốt và an toàn", ông Huấn nói.

Với những nỗ lực từ hoàn thiện thể chế địa phương, nâng cao chất lượng nhân lực đến tối ưu hóa hạ tầng công nghệ, ngành Xây dựng Cà Mau đang dần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, góp phần tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.